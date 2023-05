Studenti del Nautico Cappellini in “Settimana blu”

Si è da poco conclusa la tradizionale “Settimana blu” del Nautico Cappellini, una crociera in barca a vela che ha visto protagonisti per ben 17 giorni gli studenti delle classi terze e quarte.

Salpati da San Vincenzo alla volta di Portoferraio, Marciana Marina, Capraia e Bastia, gli studenti si sono distinti con le vele, nelle manovre di ormeggio e negli esercizi di carteggio.

A Bastia, al termine della prima settimana di navigazione degli studenti delle classi terze, si sono avvicendati gli studenti di quarta e la navigazione è proseguita toccando i luoghi più suggestivi delle coste delle Corsica, fino a Bonifacio, luogo incantevole e suggestivo, per giungere poi all’isola della Maddalena.

Questa esperienza di navigazione e di PCTO ha consentito ai ragazzi di vivere a contatto con la natura, di condividere momenti di gioia di stare insieme anche nei momenti più faticosi della giornata. L’Istituto Cappellini ringrazia l’associazione “Opificio” ed i suoi skipper con i quali si è stabilita una lunga e proficua collaborazione.

