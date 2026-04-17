Studenti del Nautico in azione a Calambrone, raccolti 140 kg di rifiuti

Foto provviste di liberatoria da parte della scuola

Quaranta ragazzi protagonisti della pulizia della spiaggia insieme alla Fondazione Marevivo durante Nauticinblu: due ore di lavoro per sensibilizzare le nuove generazioni

Una mattinata all’insegna dell’impegno e della tutela dell’ambiente quella che si è svolta nei giorni scorsi a Calambrone, dove quaranta studenti dell’Istituto Nautico Cappellini sono stati protagonisti di un’importante iniziativa di pulizia della spiaggia in collaborazione con l’associazione Fondazione Marevivo. L’attività, organizzata nell’ambito dell’evento Nauticinblu, ha visto i ragazzi impegnati per circa due ore nella raccolta dei rifiuti. Il risultato è stato significativo: circa 140 chilogrammi di rifiuti raccolti tra plastica, vetro e altri scarti abbandonati. Un’esperienza concreta che ha unito educazione ambientale e spirito di collaborazione.

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