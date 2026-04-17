Studenti del Nautico in azione a Calambrone, raccolti 140 kg di rifiuti
Foto provviste di liberatoria da parte della scuola
Quaranta ragazzi protagonisti della pulizia della spiaggia insieme alla Fondazione Marevivo durante Nauticinblu: due ore di lavoro per sensibilizzare le nuove generazioni
Una mattinata all’insegna dell’impegno e della tutela dell’ambiente quella che si è svolta nei giorni scorsi a Calambrone, dove quaranta studenti dell’Istituto Nautico Cappellini sono stati protagonisti di un’importante iniziativa di pulizia della spiaggia in collaborazione con l’associazione Fondazione Marevivo. L’attività, organizzata nell’ambito dell’evento Nauticinblu, ha visto i ragazzi impegnati per circa due ore nella raccolta dei rifiuti. Il risultato è stato significativo: circa 140 chilogrammi di rifiuti raccolti tra plastica, vetro e altri scarti abbandonati. Un’esperienza concreta che ha unito educazione ambientale e spirito di collaborazione.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.