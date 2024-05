Studenti del Nautico in Settimana Blu

Come da tradizione anche quest’anno l’associazione “Opificio” ha permesso alle classi del Cappellini di trascorrere un’entusiasmante e formativa esperienza in barca a vela: una settimana per le classi terze visitando l’arcipelago Toscano e dieci giorni per le quarte fino alle coste della Corsica

L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica A. Cappellini di Livorno, noto ai più come Nautico, vanta un gran numero di progetti unici ed esclusivi. Uno di questi è sicuramente la “Settimana Blu”: ma cos’è e in cosa consiste esattamente questo progetto? Prima di tutto una veloce introduzione storica è di dovere. Da più di dieci anni viene svolto annualmente, con la sola interruzione causata dal Covid, per le classi terze e quarte con lo scopo di fare avere agli studenti un contatto diretto e profondo col mare. Come da tradizione anche quest’anno l’associazione “Opificio” ha permesso alle classi del Cappellini di trascorrere un’entusiasmante e formativa esperienza in barca a vela. Come dice il nome stesso, il progetto consiste in una settimana a bordo per le terze e dieci giorni invece per le quarte: nel primo caso viene visitato l’arcipelago Toscano mentre nel secondo ci si avventura fino alle coste della Corsica.

Pur essendo un’esperienza che comporta un impegno economico da parte delle famiglie, la scuola si impegna a rendere accessibile a tutti questo progetto poiché arricchisce il bagaglio culturale di ogni studente e consente di ottenere crediti per le attività di PCTO. Il tutto è organizzato suddividendo gli studenti in gruppi di 7 a 9 persone, accompagnati da un professore e istruiti alle arti marinaresche dagli skipper dell’associazione “Opificio”. Durante le giornate si svolgono attività inerenti alla navigazione come il calcolo della rotta tramite le tecniche di carteggio o la manutenzione del motore e a tutte le questioni di bordo, per esempio la pulizia sia interna che esterna o la preparazione dei pasti. Cosa da tenere molto in conto sono le condizioni atmosferiche e purtroppo c’è poco che si possa fare contro quest’ultimo e il mese scorso gli studenti di entrambi gli anni ne hanno avuto la prova. Infatti le classi terze quest’anno avrebbero avuto l’opportunità di arrivare in Corsica ma il meteo non lo ha permesso portando i giovani navigatori in un’affascinante circumnavigazione dell’Isola d’Elba con tempo perfetto, per ironia della sorte, e ritorno al porto di San Vincenzo. La Dirigenza dell’Istituto, i docenti, gli studenti ringraziano l’associazione “Opificio”, ancora una volta competente e ben organizzata e i porti di San Vincenzo, Marina di Marciana, Marina di Campo, Rio Marina, Marina di Bonifacio. Un ringraziamento speciale va al Comune di La Maddalena, al porto di cala Gavetta ed all’Istituto Nautico de La Maddalena.

Condividi:

Riproduzione riservata ©