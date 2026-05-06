Studenti del Vespucci Colombo in campo per l’ambiente con Mr Green

Foto provvista di liberatoria per la pubblicazione, ringraziamo la professoressa

Sei classi quarte si sono incontrate con Francesco Stefanini all’ingresso di villa Fabbricotti nell'ambito del progetto Io non sporco - con Mister Green

Affrontare a scuola il problema ambientale per sensibilizzare le nuove generazioni e sviluppare la tematica in forma solo teorica non sempre garantisce validi risultati. L’attività pratica vera e propria, quella svolta sul campo, dove ci si sporcano le mani anche se inguantate, consente invece di ottenere riscontri positivi, funziona davvero! Forti dell’esperienza passata, anche quest’anno il Dipartimento di Scienze Motorie dell’IIS Vespucci Colombo ha proposto il progetto di Ed.Civica “ Io non sporco-con mister Green” e così nella mattinata del 19 aprile sei classi quarte si sono incontrate con Francesco Stefanini Alias “Mister Green” all’ingresso di villa Fabbricotti. Conoscere il paladino Livornese della causa ambientale, ascoltare la sua storia di volontariato e le motivazioni e la passione che lo muovono, provare a seguire per un giorno il suo esempio, e al contempo vedere coi propri occhi e non attraverso un documentario, lo sporco, anche quello più nascosto, toccare con mano, anzi raccogliere ad uno ad uno rifiuti d’ogni genere, ha fatto la differenza. Il risultato? Alla fine della mattinata, ops scusate della lezione, i ragazzi hanno espresso un assioma lapalissiano: è decisamente più facile mantenere pulito!

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