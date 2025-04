Studenti dell’Enriques a Cambridge e Siviglia

Il racconto delle due esperienze all’estero: un approccio educativo che va oltre l’aula, mirando alla formazione globale e all’arricchimento personale

Nel mese di marzo 2025 il Liceo scientifico “F. Enriques” ha proposto nuovamente un’opportunità di crescita linguistica e culturale, attraverso due esperienze all’estero che, pur svolgendosi in contesti differenti, condividono un obiettivo comune: un approccio educativo che va oltre l’aula, mirando alla formazione globale e all’arricchimento personale.

Cambridge: un’immersione totale nella lingua inglese

Tra il 2 e il 30 marzo, gli studenti delle classi 3A, 3C, 3G, 3N, 4C, 4D, 4H e 4M degli indirizzi Scientifico, Scienze Applicate e IGCSE si sono alternati nella partecipazione ad uno stage linguistico a Cambridge, cuore pulsante della tradizione accademica britannica. Accompagnati dai docenti del Liceo, tra cui le professoresse Antonelli, Consoli, Dani, Brondi, Fiorillo, Milani, Miotto, Pacini, Rossi, e i professori Lago e Paoletti, i ragazzi hanno frequentato un corso di lingua inglese che ha puntato sull’interattività e sull’approfondimento delle abilità comunicative. L’esperienza a Cambridge non si è limitata all’approfondimento linguistico: la scelta di alloggiare presso famiglie locali ha permesso agli studenti di vivere un’autentica immersione nella quotidianità britannica, mettendo in pratica le competenze linguistiche apprese durante le lezioni in situazioni reali. Oltre alla didattica, il gruppo ha avuto l’opportunità di esplorare Londra, con la sua imponente architettura e i suoi monumenti iconici, come il Big Ben e Buckingham Palace, i pittoreschi parchi e gli affollati mercati. Un’altra tappa è stata il centro storico di Oxford e l’emozionante visita al magnifico Christchurch College del quale studenti e studentesse hanno avuto l’opportunità di esplorare i cortili, le sale storiche.

Siviglia: un viaggio alla scoperta della lingua e della cultura spagnola

Parallelamente, dal 8 al 13 marzo, un altro gruppo di studenti, appartenente alla classe 3 dell’indirizzo Linguistico, ha vissuto un’esperienza altrettanto immersiva a Siviglia, in Spagna. Accompagnati dalle professoresse Tonfoni e Notabuono, gli studenti hanno partecipato a un corso di spagnolo strutturato in laboratori linguistici, che si sono svolti principalmente all’aperto, per stimolare l’interazione diretta con la comunità locale e facilitare l’apprendimento attraverso situazioni autentiche.

La sistemazione presso famiglie spagnole ha garantito un contatto diretto con la lingua e la cultura, rendendo l’esperienza ancora più completa. Durante il soggiorno, il gruppo ha visitato luoghi emblematici di Siviglia, come la Torre de Oro, il Barrio de Triana, la Cattedrale e i Reales Alcázares, scoprendo la storia e la bellezza di una delle città più affascinanti della Spagna.

Un filo rosso di finalità educative e formative

Seppur le destinazioni fossero diverse, il filo rosso che lega queste due esperienze è costituito dalle finalità educative e formative: promuovere un apprendimento che vada oltre le lezioni teoriche, coniugando lo studio della lingua con la scoperta diretta delle rispettive culture. Come sottolinea la professoressa Fiorillo, referente del progetto: “Questi stage linguistici sono il cuore di un approccio educativo che mira non solo a migliorare le competenze linguistiche, ma anche a formare giovani cittadini del mondo, consapevoli delle diversità culturali che caratterizzano il nostro tempo. Il confronto con altre realtà è fondamentale per ampliare gli orizzonti e favorire la crescita personale di ciascun studente.”

Un’offerta formativa che va oltre i confini della scuola

Le due esperienze sono il risultato di un impegno continuo del Liceo “F. Enriques” nell’offrire percorsi formativi all’avanguardia, che prepara gli studenti ad affrontare le sfide di un mondo globalizzato, ricco di diversità culturali. In linea con questa missione educativa, il Liceo “F. Enriques” è coordinatore di un consorzio Erasmus+ che coinvolge l’I.C. “Benci-Borsi” ed il Liceo “F. Cecioni”, il cui obiettivo è ampliare ulteriormente le opportunità di mobilità e apprendimento per gli studenti. Con questa nuova iniziativa, continueremo a investire sul futuro, garantendo esperienze formative che preparano gli studenti a diventare cittadini del mondo.

