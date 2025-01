Studenti di Cadice in visita a Livorno ospiti del Vespucci-Colombo

La scolaresca spagnola ha visitato i luoghi della simbolo della città, tra storia e curiosità, e svolto attività in classe nelle sedi di via Chiarini e di via San Gaetano

Ospiti del Vespucci-Colombo nell’ambito del progetto Erasmus +, un gruppo di studenti della scuola IES San Severiano di Cadice ha trascorso alcuni giorni a Livorno dal 20 al 23 gennaio alla scoperta della città tra storia e curiosità. Immancabile la visita ai luoghi simbolo come la statua dei Quattro Mori, piazza del Santuario e il Mercato Centrale. Il tour è poi proseguito a Porta a Mare, Museo Fattori e nello storico quartiere della Venezia. Per gli studenti livornesi della 4G e 4H indirizzo Tur (Turismo) è stata l’occasione per fare pratica di lingua spagnola e inglese. La scolaresca spagnola ha inoltre svolto attività in classe nelle sedi di via Chiarini e di via San Gaetano dell’istituto livornese.

