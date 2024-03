Studenti di Monaco in visita a Livorno con il Cecioni

La 4ªFLL del Cecioni insieme alla prof.ssa Corrao e i tredici studenti del liceo Asam-Gymnasium di Monaco. Foto autorizzata alla pubblicazione

Tredici studenti del liceo Asam-Gymnasium di Monaco in città per uno scambio culturale. Accolti dalla 4ª linguistico dagli studenti del Cecioni insieme alla prof.ssa Corrao, dopo la foto alla Terrazza sono partiti a piedi alla scoperta della città. L'8 marzo tour in battello

di Sofia Mignoni

Gli studenti del liceo Asam-Gymnasium di Monaco in visita a Livorno accolti dagli studenti del Cecioni per uno scambio culturale anno scolastico 2023/24. La 4ª linguistico del liceo livornese ha accolto 13 ragazzi tedeschi alla Terrazza da dove, dopo la foto di rito, il gruppo è partito a piedi alla scoperta della città. Rimarranno a Livorno fino al 13 marzo. “Siamo molto emozionati – racconta la professoressa Scilla Corrao, referente per il Cecioni dello scambio culturale – è una bella esperienza per i nostri ragazzi e anche per i tredici ragazzi tedeschi del liceo Asam. I giorni che seguono saranno molto impegnativi. Oggi pomeriggio abbiamo organizzato un bel tour di Livorno: saranno i nostri ragazzi a fare da guide ai ragazzi tedeschi, parlando loro sia in italiano che in tedesco. Dalla Terrazza Mascagni li porteremo a vedere porto, Duomo, Fortezza Nuova, quartiere La Venezia e Fortezza Vecchia. Domani (8 marzo, ndr) abbiamo programmato un giro in battello sui fossi, sabato andremo a Pisa, domenica passeranno una giornata con le famiglie ospitanti e lunedì verranno accompagnati dai nostri ragazzi a Firenze. Sono molto felice che la dirigenza del Cecioni sia attenta a queste iniziative. È una bella opportunità per i nostri ragazzi”. Camilla, studentessa della 4ª linguistico del Liceo Cecioni: “Sto trovando questo scambio molto interessante, certamente abbiamo inizialmente riscontrato delle difficoltà linguistiche, ma piano piano stiamo migliorando. Io sto ospitando una ragazza di nome Rafaela, ieri (6 marzo, ndr) abbiamo cucinato insieme un dolce tedesco, è bello per me imparare cose nuove”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©