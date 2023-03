Studenti di Monaco in visita a Livorno con il Liceo Cecioni

Foto di gruppo autorizzata alla pubblicazione da parte della scuola

Scambio culturale tra il Liceo Cecioni e gli alunni della decima classe dell’Asam Gymnasium di Monaco di Baviera (la nostra seconda superiore). La professoressa coordinatrice: "Dopo la pandemia mettere in piedi questo progetto è stato molto complesso ma esserci riusciti ci riempie di orgoglio". Ad aprile gli studenti livornesi si recheranno in Germania

di Giulia Bellaveglia

Uno scambio tra la cultura italiana e quella tedesca. È questo il progetto messo in piedi dal Liceo Cecioni in collaborazione con l’Asam Gymnasium di Monaco di Baviera. In breve, alcuni alunni della decima classe dell’istituto tedesco (corrispondente alla nostra seconda superiore) sono venuti a far visita a Livorno per conoscere le tradizioni del nostro Paese e migliorare lo studio della lingua italiana. Lo stesso, ad aprile, faranno gli studenti livornesi recandosi in Germania. “Dopo la pandemia – spiega la professoressa coordinatrice Scilla Corrao – mettere in piedi lo scambio culturale è stato molto complesso per le difficoltà burocratiche. Tanta fatica, ma alla fine ci siamo riusciti e i ragazzi sono finalmente stati accolti dai genitori dei nostri alunni con uno splendido buffet. Come i nostri alunni studiano il tedesco, loro studiano l’italiano. Attraverseranno insieme i punti salienti di Livorno cercando di parlare in italiano e compensando, laddove è necessario, con il tedesco”. La Bellana, il Porto Mediceo, via Grande, il Giro dei Fossi in battello sono solo alcune delle tappe del bel percorso che gli studenti hanno intrapreso il 9 marzo, con partenza dalla Terrazza Mascagni, a cui si aggiungeranno le visite a Pisa e Firenze. QuiLivorno.it ha incontrato alcuni dei protagonisti. Ecco le loro impressioni: Martina Barghigiani (Cecioni): “Non vedo l’ora di fare quello che loro stanno facendo adesso, ovvero di andare a Monaco ad aprile! Sono sicura che quest’esperienza mi darà l’opportunità di entrare in contatto con nuove abitudini”; Jordi Brehmer (Asam): “Sono rimasto impressionato da Livorno, perché è bella come una tipica città italiana e oltre a questo c’è un mare splendido!”; Paulina Chruszczynska (Asam): “Spero di riuscire ad imparare l’italiano molto meglio grazie a questa avventura. Mi piace passare il tempo con gli studenti italiani, sono sempre molto carini e gentili”; Isabella Tei (Cecioni): “Penso che quest’esperienza avrà un impatto grandissimo nella nostra vita, perché avremo l’opportunità di comprendere come si vive fuori dall’Italia e di conoscere le usanze tipiche della Germania, un percorso davvero molto istruttivo”.

Condividi: