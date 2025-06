Studenti francesi ospiti della scuola Leonardo Da Vinci di Cecina

Dal 3 all’5 giugno, all’interno del Programma Erasmus, il consorzio Cassola Guerrazzi accoglie 8 studenti della scuola francese Enfance pluriel di Chinon con due educatori e una insegnante. Questo il comunicato dell’Ic Cassola: “La visita è l’evento finale di un anno di lavoro congiunto tra la scuola francese e le classi prima e seconda sezione I dell’IC Cassola di Cecina, due classi del nostro istituto che studiano francese come seconda lingua comunitaria. La scuola francese ci ha contattato perché sta facendo un progetto su Leonardo Da Vinci e la scuola secondaria di primo grado di Cecina intitolata all’illustre artista si è resa disponibile per accoglierli e condividere con loro lo studio di questo fantastico personaggio. Durante l’anno i ragazzi italiani e francesi si sono scambiati delle mail, hanno lavorato in congiunto su un padlet per le presentazioni condivise e poi hanno affrontato lo studio della opera di Leonardo sia dal punto di vista artistico, sia da quello scientifico. Il 3 mattina i ragazzi si sono finalmente incontrati e hanno socializzato svolgendo insieme dei laboratori dove hanno ricostruito delle macchine volanti di Leonardo attraverso dei cartonati e hanno fatto un laboratorio artistico sulla Gioconda. Nei prossimi giorni i ragazzi e le ragazze francesi si recheranno in visita all’Istituto Comprensivo Guerrazzi e poi visiteranno Cecina realizzando una caccia al tesoro alla scoperta dei luoghi principali della città, insieme alla classe 1I. Nel pomeriggio del 4 giugno si recheranno a visitare la casa di Leonardo a Vinci e al museo leonardiano e poi, successivamente, visiteranno Pisa. Durante la loro permanenza cecinese, la scuola francese sarà ospite dell’associazione Amici della natura alle Gorette. Questo progetto è uno dei tanti progetti Erasmus che risulta vincente non solo perché accorcia le distanze linguistiche, favorendone di fatto l’uso e lo studio, ma soprattutto perché comprova il senso profondo che sostiene il valore che sostiene il termine Europa. Si tratta infatti di un progetto molto interessante perchéconiuga lo studio del Francese, l’arte, le Scienze e la possibilità di lavorare con studenti di un altro paese, facendo amicizia e condividendo momenti di gioco e di studio. Ma è sempre bene ribadire che dietro un buon progetto c’è sempre un ottimo team di lavoro è giusto ricordare che questo progetto è stato realizzato grazie alla commissione Erasmus con la coordinatrice Lucia Cruschelli, alla professoressa Alessia Gazziano con le colleghe Martina Freschi, Anna Callai, Luisa Bertocci, Antonella Agnorelli, alle classi 1I e 2I, mentre ad accoglierli alla scuola Media Galilei ci sarà la professoressa Federica Fiore. Come in tutte le mobilità Erasmus l’obiettivo di questo progetto è quello di sviluppare l’idea della cittadinanza europea, ovvero di mettere in contatto ragazzi di vari paesi per sperimentare insieme le altre lingue comunitarie e creare una metodologia didattica collaborativa che basandosi sui progetti crei una comunità europea sempre più consapevole di esserlo”.

