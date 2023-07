Studenti in piazza del Municipio per un laboratorio di inglese

Il 4 luglio, dalle 9,00 alle 12,00, studenti accompagnati dalla responsabile della associazione Eurocontact Plus, svolgeranno il primo laboratorio della stagione 2023

Non è certo semplice parlare di Mediterraneo, meno che mai in chiave positiva. Eppure ai nostri studenti con le sue crociere offre la possibilità di fare pratica di lingue accogliendone i passeggeri che in sosta a Livorno vanno a visitare le città d’arte della Toscana. Con il solo costo dell’impegno e dell’apprezzamento di una risorsa impagabile, appunto, perché si arricchisce di tratti umani inattesi ogni volta, da entrambe le parti. Da dieci anni la associazione Eurocontact Plus APS già ONLUS, realizza laboratori all’aperto in Piazza del Municipio, “English in the Open Air”, un progetto patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Livorno. Il 4 luglio, dalle 9,00 alle 12,00, studenti accompagnati dalla responsabile della associazione, svolgeranno il primo laboratorio della stagione 2023 sotto il cielo che è di tutti, a sentire il soffio della libertà. Siete tutti invitati a partecipare per accogliere con gli studenti i viaggiatori scesi dalle navi da crociera con un sorriso ed un inglese magari non perfetto, offrendo una cartina della città, con piazza del Municipio ben in evidenza e informazioni minime su dove siano la stazione, la fermata dell’autobus per raggiungerla, luoghi da visitare accompagnati dalle guide turistiche. In collaborazione con l’Ufficio Accoglienza al Turista, dove professionisti impareggiabili parlano perfettamente così tante lingue da far sembrare Livorno la città più moderna del mondo. Immagine alla quale anche la associazione vuole contribuire. Integrare i programmi di Inglese delle scuole con attività, comportamento proattivo, pratica di Inglese, fa vantaggio di queste risorse umane che ci portano a costo zero una “full immersion” a casa, affiancando alla lingua che parlano anche tratti umani da acquisire, e poi gentilezza, generosità. Con gli ospiti che arrivano a fiotti con gli shuttle, Piazza del Municipio respira al ritmo di un cuore appassionato, perché il mondo intero arriva in un baleno con la sua vitalità internazionale e ci sommerge di visitatori che offrono parte del loro tempo ai nostri ragazzi intuendone il valore, che poi si riversa su tutte le prestazioni scolastiche e nella loro vita che sarà quella di tutti. La lingua è comportamento, quello che facciamo, e soprattutto come lo facciamo. Se abbiamo il desiderio condiviso di guardare avanti acquisendo gli strumenti della comunicazione universale, l’Inglese appunto, il gioco è fatto, Livorno è la città giusta e Piazza del Municipio il luogo giusto. Ricche come non mai e lo saranno sempre più anche di cittadini competenti, i nostri ragazzi che diverranno preparati all’incontro ed al confronto con il domani grazie a quello con gli altri che niente vogliono insegnarci, ma di cui tutto sta a noi imparare.

