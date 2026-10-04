Successo per l’iniziativa ITInBICI in occasione della Settimana Europea della Mobilità

Studenti, docenti e personale ATA attraversano insieme la città in bicicletta fino ad Antignano tra sostenibilità, educazione stradale e socialità

Centocinquanta biciclette in movimento e un’intera comunità scolastica pronta a mettersi in strada verso il mare. Inizia così il nuovo anno scolastico per l’Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei” di Livorno che, venerdì 25 settembre 2026, ha dato vita a una pedalata collettiva lungo le vie cittadine e il lungomare, fino a raggiungere la Spiaggia delle Ville nella zona di Antignano.

L’iniziativa, ideata e organizzata dai professori Alessandro Limongiello e Gabriele Volpi, ha visto il pieno supporto del Dirigente Scolastico, Prof. Antonio Manfredini ed il pieno sostegno di tutto l’Istituto. L’evento è stata patrocinato dal Comune di Livorno e realizzato con la collaborazione dell’assessora alla Cura dello spazio pubblico e della mobilità, prof.ssa Giovanna Cepparello.

L’adesione è stata immediata: le iscrizioni hanno raggiunto rapidamente il limite massimo previsto. Partenza alle 10:00 dai cancelli dell’ITIS, da lì è partita la pedalata che ha dato il via a un lungo serpentone di biciclette che ha attraversato la città passando davanti al Palazzo del Comune per poi dirigersi verso il lungomare. A prendere parte alla pedalata, con indosso la maglietta realizzata per l’occasione, sono state le classi seconde, terze, quarte e quinte, insieme a molti dei loro insegnanti ed al personale della scuola. A garantire la sicurezza lungo il percorso è stata la Polizia Municipale, che ha accompagnato il gruppo durante il tragitto.

Una bicicletta, molti messaggi: Parlare di mobilità sostenibile è importante, farla diventare esperienza vissuta al di fuori delle tradizionali aule, lo è ancora di più. L’obiettivo della mattinata all’aria aperta va ben oltre lo speciale momento di convivialità della comunità scolastica e la bicicletta diventa uno strumento concreto per parlare di mobilità sostenibile: più biciclette significa meno smog e più risparmio, sceglierla al posto dello scooter o dell’automobile significa risparmiare ma soprattutto contribure a ridurre traffico e inquinamento e a migliorare la qualità dello spazio urbano. L’iniziativa mette al centro anche l’educazione stradale: muoversi in bicicletta significa imparare a rispettare le regole della strada, aiuta a socializzare ed a rispettare gli spazi altrui.

Tra biciclette vecchie e nuove, la pedalata di gruppo non è stata priva di qualche piccolo imprevisto… Per molti ragazzi, la vera sfida è cominciata ancora prima della partenza. Abituati a muoversi in scooter o in motorino, per partecipare alla pedalata qualcuno ha dovuto rispolverare vecchie bici di famiglia rimaste per anni in garage e così, lungo i 15 chilometri di pedalata, non sono mancati piccoli imprevisti tipici delle due ruote – tra catene saltate, sellini da regolare e qualche foratura – c’è stato anche il tempo per aspettarsi, aiutarsi e stare insieme. ITInBICI è stata l’occasione per collaborare e condividere un’esperienza diversa dal consueto, portando gli studenti a provare per una mattina a cambiare abitudini e modo di vivere la città, riscoprendo ritmi più lenti e salutari. All’arrivo alla Spiaggia delle Ville i partecipanti hanno potuto usufruire di una merenda ristoratrice nell’area picnic, offerta dal “Punto Ristoro” dell’Istituto Tecnico ed al termine dell’attività, gli studenti hanno fatto rientro autonomamente alle proprie abitazioni.

Pedalare insieme per un futuro sostenibile: con ITInBICI, l’ITIS inizia l’anno 2026-27, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità e al futuro. Una bicicletta, qualche chilometro sul lungomare e una mattinata insieme sono bastati per lanciare il messaggio che la sostenibilità può iniziare anche da un semplice gesto quotidiano e che cambiare le proprie abitudini di spostamento può partire da una pedalata in bici… E cosa c’è di meglio di una bella pedalata verso il mare per iniziare il nuovo anno scolastico ?

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