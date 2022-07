Tempo di immatricolazioni, il 20 luglio Open Day del Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno

Per tutti i diplomati interessati a iscriversi al corso di laurea in “Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici" appuntamento per il 20 luglio alle ore 10.30 in presenza (via dei Pensieri, 60) oppure anche online. Per maggiori informazioni www.polologistica.unipi.it. L’incontro sarà l’occasione per conoscere più da vicino anche il corso di laurea magistrale in “Management e Controllo dei Processi Logistici”

È tempo di immatricolazioni all’Università di Pisa. Con il nuovo anno accademico, le cui iscrizioni apriranno il 28 luglio prossimo, i diplomati sono chiamati alla scelta del corso di laurea. Per fornire tutte le informazioni sulle novità e offrire un aiuto alle potenziali matricole, per scegliere con consapevolezza il proprio percorso di studio, il 20 luglio alle ore 10.30, si svolgerà l’Open Day rivolto ai diplomati, interessati ad iscriversi al corso di laurea in “Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici“. Il corso di laurea, con sede a Livorno, costituisce un unicum nel panorama dell’offerta formativa universitaria, con l’obiettivo di formare figure professionali in grado di progettare, gestire e valutare infrastrutture e servizi di logistica e trasporto, attraverso una preparazione multidisciplinare che copre, oltre l’ambito economico-aziendale, quello giuridico, logistico-organizzativo, ingegneristico, informatico e linguistico; tali aspetti sono analizzati nell’ottica del miglioramento continuo, con particolare attenzione alla sostenibilità ed all’innovazione. L’incontro sarà l’occasione per conoscere più da vicino anche il corso di laurea magistrale in “Management e Controllo dei Processi Logistici”, un percorso di studi innovativo, per coloro, che, già in possesso di una laurea, desiderano acquisire una formazione di livello avanzato in ambito logistico. In questi ultimi anni i risultati del placement sono saliti notevolmente: secondo i dati forniti da AlmaLaurea i laureati trovano il primo impiego all’incirca entro 3,5 mesi dalla laurea.

Durante la presentazione, il Presidente dei due corsi di laurea, Prof. Nicola Castellano, ne illustrerà i contenuti, gli obiettivi e gli sbocchi professionali. Saranno inoltre fornite informazioni sulle procedure di iscrizione e sulle agevolazioni contributive, offerte dall’Università di Pisa. La partecipazione potrà avvenire in presenza, presso la sede del Polo Universitario Sistemi Logistici, Via dei Pensieri, 60, Livorno o, per chi fosse impossibilitato, anche online. Per informazioni, consultare il sito www.polologistica.unipi.it.

