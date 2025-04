Terra mia, laboratorio teatrale per gli studenti del Niccolini Palli tra danza e memoria

Un’occasione formativa preziosa e unica ha coinvolto le classi 4a e 5a Coreutico dell’IIS Niccolini Palli

Un’occasione preziosa e unica ha coinvolto le classi 4a e 5a Coreutico dell’IIS Niccolini Palli di Livorno protagoniste di un progetto che unisce danza, teatro, memoria e partecipazione. Studentesse e studenti hanno avuto l’opportunità di collaborare direttamente con i danzatori della compagnia diretta dal coreografo Roberto Lori, prendendo parte al laboratorio preparatorio dello spettacolo “Terra mia“, ispirato liberamente al romanzo Carlone di Libero Bigiaretti. Nato dal desiderio di riscoprire le tradizioni popolari del nostro paese e reinterpretarle in chiave contemporanea, Terra mia mette in scena – attraverso una vivace sequenza di quadri – la vita quotidiana di un paese marchigiano tra le due guerre: le dinamiche familiari, le feste, le processioni, i giochi, il desiderio di evadere dalla realtà rurale, in un intreccio continuo tra reale e teatrale. In questa prospettiva si inserisce perfettamente il pensiero di Ezra Pound, che ricordava come: “La tradizione è una bellezza da conservare, non un mazzo di catene per legarci”. Lo spettacolo non guarda al passato con nostalgia, ma lo accoglie come materia viva da cui partire per generare nuove visioni, emozioni, consapevolezze. Prevede l’inserimento di sezioni corali, costruite attraverso un laboratorio preparatorio rivolto a giovani danzatori del territorio, tra cui le nostre ragazze e i nostri ragazzi. I partecipanti hanno potuto confrontarsi direttamente con artisti professionisti, contribuendo alla creazione scenica e arricchendo il proprio bagaglio tecnico, umano e culturale. Un’esperienza intensa e coinvolgente, che ha permesso ai nostri studenti non solo di scoprire il linguaggio del corpo e della scena, ma anche di vivere la forza del lavoro collettivo, l’importanza della memoria e il valore dell’arte come forma di espressione libera e condivisa.

Studenti coinvolti nel progetto:

Classe 4COR

– Bertini Ester

– Bonaccorsi Anna

– Bucci Caterina

– Di Grande Gabriele

– Gitto Shaila

– Puccia Aurora

– Viaggi Fatima

Classe 5COR

– Franceschi Gaia

– Mazzoni Bianca

– Montana Caterina

– Piccioni Aurora

– Rivola Asia

“Una grande opportunità per i nostri ragazzi – afferma la docente Livia Bettinelli – che hanno potuto misurarsi con la professionalità e la creatività della danza contemporanea, diventando parte attiva di un progetto culturale che valorizza la memoria collettiva e la tradizione, aprendosi al futuro.”

Condividi:

Riproduzione riservata ©