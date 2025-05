Tessa alla primaria Puccini come prezioso mediatore emotivo

Innovativo progetto quello ideato e condotto dalla docente della scuola Elena Lazzerini che è anche una educatrice e istruttrice cinofila per aiutare i bambini a sviluppare empatia, a riconoscere e gestire i sentimenti, a sentirsi ascoltati

Alla scuola primaria Puccini dell’Istituto comprensivo Micheli Bolognesi ha preso vita un progetto innovativo, ideato e condotto dalla docente dell’istituto Lazzerini Elena, che è anche educatrice e istruttrice cinofila presso il centro Maniacane ASD di Livorno. L’iniziativa unisce scuola e cinofilia con l’obiettivo di trasmettere ai bambini i principi fondamentali dell’educazione civica attraverso la relazione con il cane. Il percorso educativo si fonda sul rispetto dell’altro, sull’accettazione delle proprie emozioni e delle diversità altrui. Il cane, in questo contesto, diventa un prezioso mediatore emotivo: aiuta i bambini a sviluppare empatia, a riconoscere e gestire i sentimenti, a sentirsi ascoltati. Attraverso attività semplici e coinvolgenti, gli alunni imparano a conoscere il mondo canino, comprendere i suoi bisogni, comunicare nel modo corretto e costruire un rapporto equilibrato e rispettoso. Il progetto non solo promuove la cultura cinofila, ma contribuisce alla crescita di cittadini più consapevoli, responsabili e attenti al benessere degli altri, umani e animali.

Mercoledì 28 maggio dalle ore 12:00 alle 14:30, nel giardino della Scuola Puccini, si terrà una mostra dedicata ai lavori realizzati dai bambini nell’ambito del progetto. Un’occasione speciale per condividere con le famiglie i risultati di questo percorso educativo. Il progetto continuerà anche nel prossimo anno scolastico, con l’obiettivo di coinvolgere altre scuole dell’istituto e ampliare ancora di più la rete del rispetto e della consapevolezza.

Condividi:

Riproduzione riservata ©