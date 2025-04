Tommaso conquista l’argento ai campionati italiani di Fisica

Foto pubblicata dalla scuola sul proprio sito

Lo studente Tommaso Bigioli, della classe 5ASA del Liceo Cecioni, ha ottenuto la medaglia d’argento alla finale nazionale dei Campionati Italiani di Fisica, svoltasi a Senigallia dal 10 al 12 aprile. I campionati italiani di fisica, giunti ormai alla XXXIX edizione, rappresentano una delle competizioni scientifiche più selettive e prestigiose per gli studenti delle scuole superiori italiane. Ogni anno, migliaia di ragazzi da tutta Italia partecipano alle fasi locali e regionali, affrontando prove teoriche e sperimentali complesse, fino ad arrivare alla finalissima nazionale. È proprio in questa ultima fase, che si è tenuta nella cittadina marchigiana, che Tommaso Bigioli ha brillato distinguendosi tra i migliori studenti italiani, portando a casa un risultato di grande rilievo. Nello specifico, Tommaso ha affrontato una prova sperimentale inerente il tempo di sgonfiamento di una bolla di sapone attraverso una cannuccia ed una prova teorica consistente in tre problemi dai titoli “Positronio”, “Un biliardo magnetico” e “Rullo con molla”. “La medaglia d’argento – si legge in un comunicato stampa pubblicato sul sito della scuola – non solo testimonia le sue straordinarie capacità scientifiche e il suo impegno costante nello studio della fisica, ma apre anche le porte a un’ulteriore opportunità: essendosi classificato tra i primi dieci studenti a livello nazionale, Tommaso è stato convocato per uno stage intensivo di formazione che si terrà a fine maggio”. Durante questo stage, che riunisce i migliori talenti italiani nel campo della fisica, i partecipanti affronteranno lezioni, esercitazioni e prove selettive. Al termine del percorso, saranno scelti i cinque studenti che rappresenteranno l’Italia alle International Physics Olympiad (IPhO), ovvero le Olimpiadi Internazionali della Fisica, una competizione mondiale che coinvolge i più promettenti giovani fisici di oltre novanta paesi.

