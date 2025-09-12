Torna Dona la spesa per la scuola di Coop

Per l’intera giornata di sabato 13 settembre soci e clienti potranno acquistare penne, matite, quaderni, diari e depositarli nelle postazioni dedicate all’interno dei punti vendita presidiati dai soci Coop attivi e dai volontari

Sabato 13 settembre in 43 supermercati Coop – Unicoop Etruria in Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo verrà organizzata l’annuale raccolta di articoli di cancelleria e materiale didattico “Dona la spesa per la scuola”, in collaborazione con le onlus e le associazioni di volontariato locali. Per l’intera giornata soci e clienti potranno acquistare penne, matite, quaderni, diari e depositarli nelle postazioni dedicate all’interno dei punti vendita presidiati dai soci Coop attivi e dai volontari. Tutto il materiale raccolto sarà consegnato alle associazioni che, a loro volta, lo distribuiranno nei centri accoglienza, presso gli empori della solidarietà e direttamente alle famiglie. Ognuno di noi potrà dare un piccolo aiuto ai ragazzi che tornano a scuola in un momento caratterizzato dal caro prezzi a cui Coop sta facendo fronte il più possibile con offerte sul materiale didattico, sconti sui libri di testo e proponendo articoli basic a prezzi convenienti.

I supermercati di Unicoop Etruria in cui si terrà la colletta sabato 13 settembre:

Avenza – Piazza Berlinguer; Pietrasanta -Via del Crocialetto; Seravezza-Via Emilia; Viareggio – Via S. Maria Goretti; Fornoli – Piazza Aldo Moro; Portoferraio – Via Tesei; Follonica – Via M.Chirici; Grosseto Maremà; Grosseto Aurelia Antica; Livorno – Via G. Gelati; Mercato di Livorno; Rosignano Solvay – via Aurelia; Cecina – Via Pasubio; San Vincenzo – Via Biserno; Venturina – Via Don Sturzo; Piombino – Via Gori; Massa Marittima – Via E. Fermi; Orbetello – Via Lungo Lago dei Pescatori; Civitavecchia – Loc. Boccelle; Roma Casilino – Via Casilina; Roma – Via Franceschini; Roma – Via Laurentina; Ipercoop EuRoma2; Pomezia – Via del Mare; Tarquinia – Via P. Nenni; Cerveteri – Via Paolo Borsellino; Ipercoop Viterbo; Civita Castellana – Via della Repubblica; Rieti -Futura; Montopoli di Sabina; Ipercoop Avezzano; L’Aquila – Bazzano; Terni – Fontana di Polo; Ipercoop Terni; Bastia – Fiere; Santa Maria degli Angeli; Foligno – Agorà; Marsciano; Orvieto – Porta D’Orvieto; Perugia – Madonna Alta; Ipercoop Collestrada; Perugia San Sisto -IL Triangolo; Gubbio -Le Mura.

