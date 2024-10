Torna l’Isola del tesoro, percorsi di promozione della lettura in Biblioteca rivolti alle scuole

Il Comune di Livorno in collaborazione con coop. Itinera presenta l’Isola del tesoro, percorsi di promozione della lettura in Biblioteca rivolti alle scuole. Anche per questo anno scolastico 2024-2025 le scuole potranno partecipare a visite ed attività di laboratorio sulla lettura presso le varie sedi della Biblioteca Labronica “F.D.Guerrazzi” di Livorno. Un programma di incontri a tema rivolti a diverse fasce di età, dal nido alla secondaria di secondo grado, elaborato e coordinato dallo staff del settore didattico e bibliotecario di Itinera. Obiettivo degli incontri valorizzare la biblioteca come spazio di incontro, socializzazione e apprendimento e presentare nuovi libri rivolti ai giovani ai quali saranno ispirate diverse attività a tema finalizzate a promuovere la creatività, la gestione delle emozioni, la conoscenza del linguaggio cinematografico, l’analisi dei documenti antichi, la comprensione dei testi. Sedi degli incontri di animazione saranno: la Biblioteca Labronica a villa Fabbricotti che raccoglie volumi antichi manoscritti ed autografi di grande valore; la sede di villa Maria: Centro di documentazione delle arti e dello spettacolo; il polo dei Bottini dell’Olio dedicato alla bibliografia moderna, la Biblioteca Stenone a Shangai; la Biblioteca dei Ragazzi a villa Fabbricotti. Le attività si svolgono da novembre 2024 fino a giugno 2025 la mattina con orario da concordare con le insegnanti. Le attività prevedono un costo di partecipazione a partecipante poiché prevedono aperture straordinarie delle strutture bibliotecarie e la collaborazione di personale didattico dedicato. Il programma dell’Isola del tesoro è scaricabile sul sito www.itinera.info sezione Didattica.

Per informazioni

segreteria didattica Itinera tel.0586/894563 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 oppure inviare una mail a [email protected]

Per adesioni

Sul sito www.itinera.info nella sezione Didattica compilare il modulo di adesione online, salvare ed inviare a [email protected].

