Torna lo sportello psicologico al Vespucci-Colombo

La dottoressa Arianna Tozzi potrà ricevere nelle varie sedi dell’Istituto attraverso un appuntamento prenotato on line tramite Google Calendar di istituto. Per gli studenti minorenni l’accesso al servizio è subordinato all’invio dell’autorizzazione dei genitori

Riparte il servizio di consulenza psicologica, condotto anche quest’anno dalla dottoressa Arianna Tozzi all’interno delle sedi dell’IIS Vespucci Colombo, un servizio importante per tutta la comunità scolastica, studenti, docenti, famiglie e personale ATA.

In questi anni il lavoro della dottoressa Tozzi è stato, infatti, un prezioso contributo per tutti, nei momenti critici della pandemia per le nuove emergenze che si sono create , ma anche per la gestione, nel tempo, di tutti quegli aspetti, spesso trascurati della personalità che impattano sul benessere e sull’andamento scolastico.

Quest’anno gli orari saranno i seguenti:

Il martedì dalle 9:00 – alle 12:00 in Via San Gaetano e il mercoledì dalle 9:00 – alle 12:00 in Via Chiarini per le sedi di via Chiarini e Piazza Vigo.

La dottoressa Arianna Tozzi potrà ricevere nelle varie sedi dell’Istituto attraverso un appuntamento prenotato on line tramite Google Calendar di istituto. Per gli studenti minorenni l’accesso al servizio è subordinato all’invio dell’autorizzazione dei genitori titolari della responsabilità genitoriale e il consenso per il trattamento dei dati personali.

Condividi: