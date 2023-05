(1) Allegati (1) LA LOCANDINA DEL CONVEGNO

Tutor e orientatore, venerdì 26 maggio convegno all’ITIS Galilei di Livorno

La Dirigente Scolastica dell’Itis Galilei e del Liceo F.Cecioni di Livorno, Manuela Mariani. E' possibile consultare la locandina allegata cliccando sul bottone celeste sopra al titolo

Ad organizzarlo è il Liceo Cecioni in qualità di istituto capofila dell’attività di formazione dell’Ambito 11 (Livorno). Aprirà i lavori e condurrà l’intera giornata formativa la Dirigente Scolastica dell’Itis Galilei e del Liceo Cecioni, Manuela Mariani. Il convegno è aperto ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti

Venerdì 26 maggio alle 15 il Liceo Cecioni, in qualità di Istituto Capofila dell’attività di formazione dell’Ambito 11 (Livorno) organizza un convegno nell’Aula magna dell’ITIS Galilei di Livorno dal titolo “Tutor e orientatore: una sinergia per lo sviluppo della consapevolezza e del contenimento della dispersione scolastica”. La giornata di studio nasce dall’esigenza, sentita recentissimamente nella scuola, di approfondire funzioni e ruoli di due nuove figure (appunto il tutor e l’orientatore) che risultano strategiche per incrementare la personalizzazione del progetto di vita di ciascun studente compreso quello di alunni con problematiche di apprendimento. Certo è che tali incarichi, operativi a partire già da settembre prossimo nelle scuole secondarie di secondo grado avranno un effettivo peso e una ricaduta nei processi di inclusione se ben strutturati ed inseriti a pieno nel sistema organizzativo di ciascuna istituzione scolastica, ovvero in collegamento con le molteplici figure già presenti e le esperienze scolastiche in atto. Risulterà altrettanto fondamentale che il futuro Tutor e Orientatore abbiano una conoscenza approfondita delle opportunità formative che ogni specifico territorio offre al fine di saper consigliare a ciascun studente anche alternative valide di studio e di formazione rispetto alla tradizionale offerta formativa e al classico percorso degli studi.

Di questi aspetti ed altro ne parleremo appunto nel Convegno del 26, con autorevoli esperti del settore: a partire dal Provveditore agli studi di Livorno, dr. Andrea Simonetti, al professor Raffaele Ciambrone, docente di Didattica e Pedagogia speciale dell’Università di Pisa e al dr. Luca Lischi, Orientatore di lunga e pregiatissima esperienza nonchè consulente Indire. Aprirà i lavori e condurrà l’intera giornata formativa la Dirigente Scolastica dell’Itis Galilei e del Liceo F.Cecioni di Livorno, Manuela Mariani.

