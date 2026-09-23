Tutti a bordo, da Portoferraio è salpato il nuovo anno scolastico

Foto inviate nel comunicato stampa provviste di liberatoria

Protagonisti i ragazzi delle scuole dell'Elba tra musica, teatro, arte e danza. L'appuntamento è stato organizzato dal Comune di Portoferraio in stretta collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno

È salpato ufficialmente da Portoferraio il nuovo anno scolastico per gli istituti della provincia di Livorno. Nella giornata di ieri, martedì 22 settembre, la splendida cornice elbana ha ospitato l’evento di inaugurazione dal titolo fortemente simbolico “Tutti a bordo”, un’iniziativa che ha unito istituzioni, docenti e studenti in un ideale viaggio condiviso verso il futuro della formazione. L’appuntamento è stato organizzato dal Comune di Portoferraio in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno. A dare ulteriore prestigio e rilevanza istituzionale alla giornata è stata la partecipazione delle massime autorità scolastiche della regione: erano infatti presenti l’Assessora all’Istruzione della Regione Toscana Alessandra Nardini, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) della Toscana Luciano Tagliaferri e la Dirigente dell’Ambito Territoriale di Livorno Cristina Grieco, che hanno voluto sottolineare la centralità delle isole e della comunità scolastica provinciale nel panorama educativo toscano, augurando a ragazzi e insegnanti un anno di crescita e grandi opportunità. Due sono stati i palcoscenici speciali della manifestazione: il Teatro dei Vigilanti e il Chiostro De Laugier, dove protagonisti sono stati i ragazzi delle scuole primarie e secondarie dell’Isola d’Elba. A creare una suggestiva atmosfera è stata l’apertura cantata del giovane Luca Del Torto, classe 2004, studente elbano al terzo anno di studi universitari e da sempre appassionato di musica. A seguire, il coro dei 55 bambini del plesso di Casa del Duca, quindi le esibizioni degli istituti comprensivi di Porto Azzurro e Capoliveri, fino al laboratorio teatrale di Marina di Campo, guidato dall’energia travolgente del professor David Manuguerra. Sul palco anche gli elaborati artistici dei progetti delle scuole superiori, con pittura, fotografia e ceramica dell’ITCG Cerboni e dell’ISIS Foresi. A concludere la prima parte della mattinata sono stati gli studenti del Progetto Pilota DancErasmus, la compagnia di danza coordinata dall’Ufficio Scolastico di Livorno e diretta dalla professoressa Ilaria Chirici, che hanno regalato al pubblico un sorprendente momento di armonia, emozione, arte e musica. La seconda parte ha visto invece protagonisti gli studenti dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Pertini, con un magnifico concerto sotto le volte naturali del Chiostro De Laugier, dedicato al maestro compositore Giuseppe Pietri.

A condurre l’intero evento, curato e seguito in tutti i dettagli, è stata la dottoressa Lorenza Burelli, Presidente della Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione dell’Isola d’Elba e Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Portoferraio, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra scuola, istituzioni, famiglie e territorio. L’inaugurazione di Portoferraio ha rappresentato anche un’importante anteprima degli “Erasmus Days”, la manifestazione internazionale che celebra il programma europeo per l’istruzione e la mobilità. Quest’anno la kermesse si presenta con il suggestivo tema “Fai brillare l’Europa!”, un invito a valorizzare i talenti, la cooperazione e lo spirito di cittadinanza europea. Il calendario delle iniziative prenderà ufficialmente il via il 12 ottobre alla Fortezza Vecchia di Livorno, per poi toccare nei giorni successivi le realtà scolastiche di Cecina e Piombino, unendo idealmente l’intera costa e il suo entroterra sotto la bandiera dell’innovazione didattica in chiave europea. Non resta quindi che augurare Buon Vento a tutti!

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