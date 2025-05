“Un banco all’Opera”: il progetto che avvicina i giovani all’opera lirica

Nel corso dell’anno scolastico 2024-2025, 9 classi di scuola primaria della nostra città hanno vissuto un’esperienza unica a Livorno. Grazie al progetto “Un banco all’Opera”, promosso da Livornoclassica, finanziato dal Cred e supportato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, oltre 200 bambini e bambine si sono avvicinati per la prima volta al mondo dell’opera lirica, un patrimonio culturale riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Il progetto, pensato per rendere il linguaggio del teatro musicale accessibile e coinvolgente, ha coinvolto quattro classi di scuole primarie nelle attività di laboratorio, accompagnate da cinque classi preparate da insegnanti con competenze musicali. Le attività laboratoriali, condotte da esperti, sono state pensate per essere divertenti e formative. Questi laboratori hanno favorito l’apprendimento pratico, stimolando la creatività, la collaborazione e la fantasia dei bambini attraverso un’esperienza diretta e coinvolgente. Il cammino si è concluso con tre spettacoli live, andati in scena il 16 maggio 2025 alla Fortezza Vecchia di Livorno, in occasione della manifestazione “Porti Aperti”. I giovani protagonisti hanno recitato, cantato, ballato e suonato sul palco, sotto al fianco di musicisti e artisti professionisti. Il pubblico – composto da familiari, insegnanti e cittadini – ha potuto assistere a una rappresentazione ricca di emozioni e di energia, resa possibile dalla passione e dalla preparazione dei piccoli artisti. “Un banco all’Opera” rappresenta un’opportunità preziosa di avvicinare i più giovani a un patrimonio culturale di grande valore, che stimola entusiasmo e consapevolezza per il mondo dell’opera lirica. I risultati dimostrano che approcci partecipativi e pratici sono strumenti efficaci per avvicinare i bambini alle arti e favoriscono non solo l’apprendimento culturale ma anche lo sviluppo di competenze trasversali come la collaborazione, la creatività e il rispetto per il patrimonio comune. Il percorso intrapreso quest’anno lascia intravedere nuove possibilità di portare l’opera e il teatro musicale sempre più vicino ai giovani, affinché diventino cittadini consapevoli e appassionati delle arti.

