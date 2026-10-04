Un concorso scolastico creativo per raccontare i quartieri Nord di Livorno

Nasce la prima edizione del Concorso di Poesia, Disegno e Fotografia, promosso dal Consiglio di Zona 1 in collaborazione con la Cooperativa Agave

Nasce la prima edizione del Concorso di Poesia, Disegno e Fotografia, promosso dal Consiglio di Zona 1 in collaborazione con la Cooperativa Agave. Sul tema “I nostri quart-ieri, oggi e domani”, gli studenti sono invitati a esprimersi attraverso una poesia inedita (italiana o dialettale), un disegno o una fotografia, raccontando la storia del proprio quartiere, chi ci vive e come lo immaginano nel futuro. L’iniziativa nasce dalla volontà di attivare un momento di riflessione collettiva sul territorio, trasformando il quartiere non solo in uno spazio fisico ma in una comunità vivente, dove ciascuno possa riconoscere le proprie radici e contribuire alla costruzione di un futuro condiviso.

Gli obiettivi del progetto vanno oltre la semplice attività extrascolastica: puntano a rafforzare il senso di identità e appartenenza tra i giovani residenti, valorizzando la memoria storica dei luoghi in cui vivono e stimolando un pensiero critico sull’evoluzione dello spazio urbano. Attraverso la creazione artistica si intende favorire la riscoperta degli spazi comuni come punti di aggregazione e socializzazione, incentivando al contempo un dialogo intergenerazionale su trasformazioni e sfide che caratterizzano i quartieri Nord. Il linguaggio artistico scelto – parola, disegno, immagine – permette di superare barriere espressive e coinvolgere tutti i partecipanti in modo inclusivo.

Destinatari

∙ Alunni delle classi V delle scuole primarie

∙ Alunni delle classi I, II e III delle scuole secondarie di primo grado

∙ con sede nei quartieri Nord di Livorno

Sezioni competitive

∙ Sezione A: Poesia o testo di canzone in lingua italiana o dialettale

∙ Sezione B: Disegno (formato A4 o tela max 30×40)

∙ Sezione C: Fotografia (stampata 30×40, non modificata digitalmente)

Premi

∙ Buono da 350 euro per la scuola del vincitore, per ogni sezione e fascia d’età

∙ Targa ricordo per i sei vincitori

∙ Attestato per tutti i partecipanti

Le iscrizioni si effettuano entro il 15 ottobre 2026 scrivendo a [email protected], mentre i lavori – consegnati tramite le segreterie scolastiche o via email allo stesso indirizzo – dovranno pervenire entro il 30 novembre 2026. Ogni classe può partecipare a più sezioni; le opere dovranno essere originali e conformi alle finalità del concorso. Non saranno accettate produzioni già coperte da diritto d’autore o contenenti messaggi offensivi, discriminatori o in contrasto con i principi promossi dall’iniziativa.

La giuria, composta dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio di Zona 1 e da personale tecnicamente qualificato, valuterà i lavori e premierà un vincitore per ciascuna sezione. La premiazione è fissata per dicembre 2026, quando le opere saranno esposte in mostra e le poesie finaliste declamate dai loro autori durante una cerimonia che verrà annunciata tempestivamente agli insegnanti coinvolti.

Si invitano tutte le scuole interessate a dare vita a questa iniziativa insieme, per costruire un racconto condiviso dei quartieri Nord di Livorno.

Per informazioni:

Cooperativa Agave

Telefono: 0586897890 – 3483801479

Mail: [email protected]

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