Un minuto di rumore e di silenzio nelle scuole superiori

Immagine tratta dalla pagina Instagram Studentiliceoenriques durante la lettura da parte della rappresentante di istituto di un documento condiviso inerente al tema che si è aperto con una citazione della poesia di Cristina Torre Cáceres letta da Elena Cecchettin, "Se domani non torno...”; nella seconda immagine la parte finale del testo dello spettacolo teatrale dello scorso anno letto dal gruppo teatrale del Cecioni

Al Vespucci-Colombo e al Nautico un minuto di silenzio, al Cecioni dopo il minuto di silenzio spazio ad un intervento dei ragazzi del consiglio di istituto e delle ragazze del gruppo teatrale, all'Iti un minuto di silenzio e momenti di riflessione, al Niccolini Palli e all'Enriques un minuto di rumore. Invitiamo qualunque altra scuola che lo desidera a farci sapere se e come ha partecipato al minuto di silenzio scrivendo a [email protected]

Le scuole superiori di Livorno hanno raccolto l’invito del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara che, attraverso una circolare, ha invitato l’intera comunità scolastica a osservare un minuto di silenzio alle 11 di martedì 21 novembre “in memoria di Giulia e di tutte le donne vittime di violenza” contestualmente alla Giornata internazionale per l’eliminazione della

violenza sulle donne del 25 novembre. Così è accaduto al Vespucci-Colombo, al Cecioni, al Niccolini Palli, al Nautico Cappellini, all’Enriques e all’Itis Galielo Galilei, le scuole raggiunte da QuiLivorno.it (invitiamo qualunque altra scuola a farci sapere se e come ha partecipato all’iniziativa voluta dal ministro).

Al momento dell’annuncio attraverso la campanella nelle tre sedi di via Chiarini, piazza Vigo e via San Gaetano al Vespucci-Colombo gli studenti si sono alzati in piedi per poi far partire un applauso alla fine del minuto. Al Nautico Cappellini dopo l’annuncio dato attraverso l’interfono gli studenti hanno seguito il minuto di silenzio e in occasione di questo momento, sia il 21 novembre che nella giornata di ieri 20 novembre, nelle classe quinte, in particolare, ma non solo, ci sono stati alcuni momenti didattici sulla “discriminazione di genere”. Al Cecioni dopo il minuto di silenzio, i ragazzi del consiglio di istituto hanno chiesto e ottenuto di poter leggere un loro intervento scritto attraverso gli altoparlanti della sede centrale, mentre le ragazze del gruppo teatrale hanno letto la parte finale di uno spettacolo messo in scena lo scorso anno. Al Niccolini Palli gli studenti e le studentesse dei cinque indirizzi dell’istituto hanno ritenuto che non fosse abbastanza un minuto di silenzio e hanno chiesto di potersi radunare nel giardino della sede di via Ernesto Rossi. Dopo un primo ed un secondo intervento delle rappresentanti di istituto, sulle scale di fronte all’ingresso si sono susseguite voci di ragazze, ragazzi e docenti. Sono state raccontate esperienze personali, spontaneamente, con coraggio, a cuore aperto per avere un momento di confronto e non rimanere in silenzio. All’Enriques, un po’ come al Niccolini Palli, le rappresentanti e i rappresentanti di istituto hanno deciso di far diventare il minuto di silenzio un minuto di rumore rispondendo all’invito di Elena Cecchettin. Alle 11,30 sono scesi in cortile mentre dalle varie classi ragazzi e ragazze li raggiungevano “facendo rumore” con chiavi, urla, battiti di mano. E così hanno fatto i docenti. Una rappresentante ha letto un documento che si è aperto con una citazione della poesia di Cristina Torre Cáceres letta da Elena Cecchettin, “Se domani non torno…”, a cui è seguita una discussione tra corpo studentesco e docente. All’Itis Galilei è stato osservato un minuto di raccoglimento: prima e dopo il minuto i docenti hanno invitato gli studenti ad un momento di analisi e riflessione su quanto accaduto e sul problema della violenza sulle donne. Le iniziative legate alla tematica continueranno sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con alcuni materiali utili alla riflessione come brevi video clips (in media 30” ciascuna, proposte sia in italiano che in inglese) elaborate nell’ambito della campagna “Orange The World “ promossa dall’ONU, da UN- Women e dalla Federazione Europea Soroptimist e proposte all’istituto dalla sezione Soroptimist Livorno. Siamo in attesa del resoconto dell’Orlando. Nell’ambito del minuto di silenzio/rumore all’interno delle scuole segnaliamo il corteo di Nonunadimeno Livorno a cui abbiamo dedicato un post Fb.

