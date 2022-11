Un pomeriggio alle Fermi

Martedì 8 novembre la scuola secondaria di primo grado Fermi ha aperto le porte alla città per presentare il piano dell’offerta formativa e raccontare le attività laboratoriali in orario curricolare e i corsi gratuiti pomeridiani di informatica, lingue, latino, badminton, atletica e basket. All’evento hanno partecipato, oltre al Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Dott. Andrea Simonetti, anche i rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni del territorio che hanno illustrato alcuni significativi progetti realizzati a scuola: il Questore Dott. Roberto Massucci, la Dott.ssa Tiziana Rapisarda, il Direttore del Teatro Goldoni Dott. Emanuele Gamba, Blandina Samweli Matonya del Centro mondialità sviluppo reciproco e Azienda USL Toscana nord-ovest Livorno con la dott.ssa Lucia Mancino. Per i bambini e le bambine sono stati organizzati laboratori di Educazione emotiva in prospettiva ecologica, Coding e Robotica, Juego con la mùsica e altre attività propedeutica-musicali.

