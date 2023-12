Un racconto di Natale, concerto di Natale del Liceo Niccolini Palli

Giovedì 21 dicembre ai 4 Mori protagoniste le cinque classi del Liceo Musicale Niccolini-Palli in performance d'insieme corale e strumentale, un’occasione per ascoltare ottima musica e immergersi nello spirito natalizio. E venerdì 22 la scuola apre in notturna per la Notte dei Licei

Giovedì 21 dicembre alle ore 17 al Teatro 4 Mori si terrà il Concerto di Natale intitolato “Un racconto di Natale” che vedrà protagoniste le cinque classi del Liceo Musicale Niccolini-Palli in performance d’insieme corale e strumentale, un’occasione per ascoltare ottima musica e immergersi nello spirito natalizio. Il concerto sarà suddiviso in tre parti: nella prima verranno eseguiti brani tratti dalla tradizione natalizia in versione corale quali “Joy to the world”, “Have yourself a merry little Christams”, “Silent night” , “Jingle Bells”, “The little ligth of mine”. Nella seconda parte si esibirà il gruppo “Flautinsieme” curato dalla prof.ssa Giovanna Nieri che eseguirà alcune trascrizioni tratte dal balletto “Lo Schiaccianoci” di P. I. Cajkovskil. A seguire si alterneranno vari ensemble di chitarre, corni, sassofoni e percussioni con brani di J. S. Bach, G. Gershwin, J. Williams, P. Wilhousky. Nella terza parte, si uniranno il coro e l’orchestra con tre brani natalizi baschi “Kuttun Kantat” e una “Fantasia su un tema natalizio inglese” arrangiati dal prof. Paolo Filidei direttore e referente della Musica d’Insieme del Liceo Musicale. Chiuderanno il programma il brano “Pastorale” dal Concerto Grosso op. 6 n. 8 (composto per la notte di Natale) di A. Corelli eseguito dall’orchestra di archi ed, infine, gli ensemble di fiati e percussioni che eseguiranno tre brani tra i quali “Jingle bell rock”. Il Concerto sarà intercalato dalla lettura di testi curati dal prof. Oreste Falcitelli. Il programma presentato è il frutto del lavoro svolto durante i laboratori di Musica d’Insieme del biennio e del triennio coordinati dal prof. Paolo Filidei e seguiti dai proff. Simona Ciardini, Tommaso Menicagli, Giovanna Pieributi (archi), Sara Bacchelli, Laura Brioli, Chiara Mattioli (coro), Loreta Ferri, Giovanna Nieri, Filippo Ceccarini (fiati), Giorgio Taurasi, Eber Dimarti, Altea Silvestri (musica da camera), Scilla Lenzi e Stefano Maffei (pianoforte). Il programma è frutto anche dei laboratori dell’offerta formativa (AOF) con vari gruppi strumentali che sono stati seguiti dai proff.: Simona Ciradini, Paolo Filidei, Tommaso Menicagli, Giovanna Pieributi (Aof archi); Laura Brioli (Aof canto); Veronica Barsotti e Giorgio Taurasi (Aof chitarre); Giovanna Nieri (Aof flautinsieme); Giulia Costagli (Aof sassofono); Arianna Rossi (Aof); Loreta Ferri (Aof corni); Eber Dimarti e Altea Silvestri (Aof percussioni). E’ possibile prenotare per il Concerto tramite la prevendita online del Teatro 4 Mori o recandosi alla biglietteria del Teatro dalle ore 16,00 alle ore 23,00 a partire dal 17 dicembre.

Anche per questo Anno Scolastico l’ISIS Niccolini Palli di Livorno apre inoltre le proprie porte in notturna. La Notte dei Licei si terrà venerdì 22 dicembre; un pomeriggio ed una sera dedicati a ragazze e ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo Grado, alle loro famiglie e, in generale, a tutta la Cittadinanza. Studenti, studentesse e insegnanti dei cinque Licei – Classico, Coreutico, Economico Sociale, Musicale e delle Scienze Umane – uniranno idee ed energie per realizzare momenti dedicati ad un orientamento attivo che desidera dare informazioni, strumenti e competenze per riflettere sul proprio progetto di vita e scegliere in modo consapevole come costruire un percorso di formazione efficace e in linea con i propri obiettivi. L’evento del 22 dicembre prenderà avvio a partire dalle ore 16:00 per poi terminare alle ore 22:30. Per partecipare è necessario prenotarsi attraverso il seguente Modulo Google: https://forms.gle/JbARafqFcs9HGE3B9

Il programma dell’iniziativa sarà ricco e avrà a disposizione lo spazio della Goldonetta (Via C. Goldoni, 83) e la sede dell’ISIS Niccolini Palli di via E. Rossi, 6. All’interno del ridotto del Teatro Goldoni si terrà, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, la Tavola Rotonda dedicata al tema Narrazione. Ospiti del dibattito personalità di spicco legate al territorio e chiamate a rappresentare le cinque voci dei cinque indirizzi di studio: Giulia Bigazzi, Michela Caccavale, Raffaella Calabrese De Feo, Franco Cambi, Mario Piatti. Un momento di confronto allietato da interventi coreutico-musicali curati da allievi, allieve e docenti dell’IIS.

Di seguito, ancora, le principali attività che si susseguiranno presso la sede dell’IS, fin dalle 16:00: l’Assegnazione del Premio Aurili presso l’Aula Magna dell’IIS e l’inaugurazione della Mostra dedicata ai documenti d’archivio relativi alle schede di valutazione di Amedeo Modigliani con la partecipazione dell’artista Elena Zambini. E ancora, dalle 18:30 in poi Sportelli informativi e Laboratori per studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado e per ragazzi e ragazze dell’IIS Niccolini Palli. Il tutto si concluderà con un momento ricreativo che riunirà tutti i soggetti coinvolti con le note e le danze che ci regaleranno ragazzi e ragazze del liceo musicale, del liceo coreutico e non solo.

