Una mattina al Cecioni, il Liceo presenta la nuova attività dedicata all’Orientamento

Con un’offerta sempre più ricca e innovativa, il Liceo Cecioni di Livorno si prepara ad accogliere più di trenta classi terze delle scuole medie cittadine nei suoi spazi per una varietà di esperienze didattiche finalizzate all’orientamento. Quest’anno gli eventi raddoppiano: al già noto Master Math, un percorso interattivo dedicato al mondo della matematica che permette ai futuri liceali di conoscere gli indirizzi scientifici del liceo, si affianca Una Mattina al Cecioni, progetto pensato per far vivere ai futuri liceali una giornata immersiva negli indirizzi del più grande liceo della città. Grazie a questo progetto, le classi prenotate (15 in totale) potranno trascorrere una parte della mattinata all’interno delle aule del Cecioni, sperimentando dal vivo cosa significa frequentare un liceo. I ragazzi, insieme ai loro insegnanti, saranno inseriti nelle classi dei cinque percorsi proposti dall’istituto: liceo delle scienze umane, liceo linguistico, liceo scientifico, liceo delle scienze applicate e liceo artistico. Durante la mattinata gli studenti non si limiteranno ad assistere ma saranno coinvolti attivamente durante le lezioni, basate su una didattica sperimentale e innovativa pensata per rendere l’apprendimento coinvolgente e interattivo.

Per quanto riguarda Master Math, il progetto quest’anno è giunto alla sua quinta edizione. La prima fase di gioco matematico si è svolta all’interno delle scuole medie di provenienza degli studenti. Venerdì 22 novembre, al Liceo Cecioni, saranno attivati i laboratori scientifici per i ragazzi selezionati dopo la prima fase. Infine, la finalissima con gara matematica si terrà lunedì 16 dicembre nell’aula magna del Liceo Cecioni, dove verranno premiati i vincitori del progetto, con i premi forniti dall’azienda informatica Agostini e dalla casa editrice Dea Scuola, sponsor ufficiali dell’evento. Con queste iniziative, il Liceo Cecioni conferma il suo ruolo di protagonista nell’orientamento e nella formazione dei giovani, aprendo le porte del futuro a centinaia di ragazzi e ragazze.

