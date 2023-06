Una mattinata dedicata all’Arte e alla Musica alle Fermi

Protagonisti dell'evento "L'arte per l'Arte", realizzato alla scuola secondaria di primo grado dell'I.C. Micheli-Bolognesi, sono stati gli elaborati grafici e musicali realizzati ed eseguiti dagli studenti e dalle studentesse

La S.S.I° grado Fermi di via Stenone 12 a Shangai sabato 3 giugno ha realizzato l’evento artistico intitolato “L’arte per l’Arte” coordinato dalle professoresse Chiara Ceccherini e Sara Saccomani, con il supporto dei professori Giuseppe Micali e Marta Degl’Innocenti. Protagonisti dell’evento sono stati gli elaborati grafici e musicali realizzati ed eseguiti dagli studenti e dalle studentesse. Durante la mattinata i ragazzi e le ragazze si sono alternati dipingendo una struttura posta al centro del patio della scuola mentre Francesco Baronti e Piero Mochi, i due artisti ospiti dell’evento, hanno accompagnato i visitatori nelle aule che avevano precedentemente allestito con le loro opere affiancate ai dipinti degli alunni e delle alunne delle Fermi. Le varie aule allestite sono state inoltre teatro di alcune performance musicali, pittoriche e multimediali per l’intera mattinata. “L’arte per l’arte” è stata quindi un’occasione per discutere e per riflettere, anche con le famiglie, sul valore educativo della musica e dell’arte spesso “Cenerentole” della scuola secondaria.

Condividi: