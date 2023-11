Una panchina arcobaleno dipinta dagli alunni per dire stop alla violenza

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che si svolgerà sabato 25 novembre, la scuola primaria Santa Maria Maddalena ha affrontato l’argomento con la classe quinta. È stato fatto un minuto di silenzio per ricordare Giulia e con lei le tante donne uccise per mano di un uomo, ma non non solo. Gli alunni della classe quinta della hanno pensato, riflettuto, dialogato con le loro insegnanti di classe. Ed ecco allora che idee, pensieri, riflessioni prendono forma e un’anonima panchina diventa una panchina arcobaleno dove lasciare scritte, impresse frasi con il pensiero rivolto a Giulia e non solo. “L’amore non alza le mani, ma prende per mano”.

