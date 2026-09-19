Una serata insieme per festeggiare il diploma e un’amicizia lunga 25 anni

Nel 2001 il diploma all’Istituto professionale Orlando, indirizzo elettrico/elettronico. Oggi, a distanza di 25 anni, una cena per ricordare quel giorno e soprattutto un’amicizia che, nonostante il tempo, non è mai passata

A venticinque anni dal diploma, il tempo è passato, ma certe amicizie sono rimaste esattamente dove erano: al loro posto. Nel 2001 il traguardo era quello dell’esame finale all’Istituto professionale Orlando, indirizzo elettrico/elettronico. Oggi, nel 2026, quei ragazzi si sono ritrovati a cena per celebrare i 25 anni dal diploma. “Anche se festeggiamo due o tre volte l’anno. Qualcuno, purtroppo, non lo vediamo da tempo ma lo zoccolo duro è rimasto”, dicono. A raccontare questi 25 anni ci sono anche due fotografie a confronto: una scattata proprio nel giorno dell’esame finale, l’altra oggi, durante questa nuova rimpatriata. Sono cambiate le facce, inevitabilmente: qualche chilo in più, qualche capello in meno, ma una cosa è rimasta identica. La stessa amicizia di allora, quella nata sui banchi dell’Orlando e arrivata fino a oggi.

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