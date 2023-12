Una vasca inclusiva alla scuola Campana

Donato dal Rotary Livorno Mascagni, il nuovo strumento didattico è stato dedicato con una targa ricordo ad un bambino della scuola scomparso. Per il piccolo, durante la cerimonia, tanti pensieri e un cartellone di mille colori con la scritta "Ogni bambino è un fiore diverso e tutti insieme fanno del mondo un meraviglioso giardino"

Una vasca inclusiva nuova di zecca per l’orto della scuola Campana. È questo il dono che è stato ricevuto dall’Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi il 6 dicembre da parte del Rotary Livorno Mascagni. Soddisfazione per il nuovo strumento didattico è stata espressa dalla dirigente scolastica Cecilia Semplici e dal rappresentante dei Lions Renato Bargoni presente alla cerimonia. La vasca è stata dedicata, con una targa ricordo, ad un bambino della scuola Campana che non c’è più. A questo proposito, le maestre, durante l’anno scolastico, hanno realizzato un percorso delicato ed importante dedicato anche all’educazione affettiva e finalizzato all’elaborazione del trauma che ha colpito la classe (le docenti coinvolte sono Cristina Lucetti, Lucia Petreccia, Elisa Caioli e Sonia Adinolfi). Per il piccolo tanti pensieri e un cartellone di mille colori con la scritta “Ogni bambino è un fiore diverso e tutti insieme fanno del mondo un meraviglioso giardino”. Tanta la commozione, anche tra i familiari intervenuti. E’ stato scelto il 6 dicembre perché domenica si è celebrata la Giornata Mondiale della Disabilità e questa vasca è realizzata in maniera da non essere a terra, ma a portata di bambino con disabilità motoria. Erano presente anche l’associazione Slow Food Livorno che si occupa della supervisione degli orti nelle scuole di Livorno. L’orto è un progetto educativo che sta molto a cuore a Micheli-Bolognesi. La scuola ringrazia il Rotary Livorno Mascagni per la preziosa collaborazione.

