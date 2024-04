Unione Europea e transizione verde all’Enriques

Lo scorso 11 aprile il liceo Enriques ha accolto il Giulio Volpi, funzionario della Commissione Europea ed esperto di politiche ambientali internazionali, per una discussione sulla transizione verde ed il ruolo dell’Unione Europea nella costruzione di un futuro sostenibile per il continente.

Volpi, ex studente del liceo, dottore in Scienze Politiche con al suo attivo un master europeo in Gestione Ambientale presso la Business School dell’Università Erasmus di Rotterdam, vanta una carriera internazionale nel campo della lotta ai cambiamenti climatici e dello sviluppo delle tecnologie pulite. Oltre al suo ruolo attuale presso la Direzione Generale Cambiamenti Climatici della Commissione Europea, ha lavorato per il programma clima ed energia di WWF International a Bruxelles e come consulente per lo sviluppo sostenibile nel settore privato e per le Nazioni Unite a Ginevra.

Durante la sua visita al liceo Enriques, Volpi ha coinvolto gli studenti della classe 5F della sezione di indirizzo sportivo, offrendo loro un’affascinante panoramica sui meccanismi delle istituzioni dell’Unione Europea e sul loro funzionamento, evidenziando le implicazioni dell’essere cittadini europei ed il ruolo dell’Europarlamento. Ha spiegato come il 50% delle norme nazionali in materia di agricoltura, economia e ambiente siano discusse ed approvate dal Parlamento Europeo e come questo influenzi a cascata le politiche e le decisioni a tutti i livelli, dalla sfera locale a quella nazionale, sottolineando il ruolo fondamentale dei giovani nelle scelte per il futuro dell’Europa attraverso la partecipazione attiva e responsabile alla vita democratica europea.

Volpi ha, inoltre, sottolineato l’urgenza crescente di una transizione verde per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici ed ha illustrato il Green Deal europeo, una strategia ambiziosa per decarbonizzare l’economia entro il 2050, stimolando nel contempo la crescita, l’occupazione e lo sviluppo tecnologico in Europa.

“Ringraziamo il dottor Volpi – scrivono dalla dirigenza del liceo Enriques – per l’opportunità straordinaria di accrescere la consapevolezza dei giovani studenti e studentesse sui temi di estrema attualità che costituiscono oggi delle sfide cruciali dell’Unione Europea e dei Governi nazionali”.

