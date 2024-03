(1) Allegati (1) LA LOCANDINA

Università Svelata, mercoledì 20 marzo a Villa Letizia alla scoperta del Polo Universitario Sistemi Logistici

La sede del Polo Universitario Sistemi Logistici a Villa Letizia in via dei Pensieri e cliccando sul bottone celeste sopra al titolo trovate la locandina dove è spiegato come poter partecipare

Aperta a tutta la cittadinanza, l'iniziativa è composta da due attività (tra le 15.30 e le 18.30) che si svolgeranno sia in presenza che online con il duplice obiettivo di far conoscere l’offerta formativa e l’attività di ricerca del Polo. Università Svelata è stata inserita nell’ambito della Giornata Nazionale delle Università istituita quest’anno, per la prima volta, il 20 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Felicità

– un incontro di presentazione delle attività di ricerca del Polo e dei Corsi di Laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici e della Laurea Magistrale in Management e Controllo dei Processi Logistici, previsto per le ore 15.30 -17.00;

– e una tavola rotonda, sul tema “Il ruolo della Scuola e dell’Università come pilastri dello sviluppo sociale ed economico del Paese e Soggetti attivatori di felicità: quale alleanza”, con la partecipazione di rappresentanti delle Scuole Superiori e dell’Università ed interviste ad aziende e studenti, prevista per le ore 17.00-18.30.

