Un’opportunità per la danza a Livorno: prorogate le iscrizioni per il Liceo Coreutico

Il termine delle iscrizioni è prorogato fino al 4 febbraio, come da circolare ministeriale. Ecco tutte le INFO

Mediagallery

La città di Livorno si fregia di ospitare uno dei tre Licei Coreutici Statali della Regione, tra i pochi in Italia: una realtà scolastica ben consolidata che accoglie studenti della provincia e non solo (clicca qui per tutte le INFO sulle iscrizioni).

Il percorso formativo, oltre a contemplare le materie che tradizionalmente connotano la formazione liceale, è specificamente indirizzato allo studio della Tecnica della Danza Classica e Contemporanea, entrambe con la presenza di maestri accompagnatori, arricchito di approfondimenti teorici e culturali.

Attraverso un’articolata rete di collaborazioni con diverse realtà artistiche del territorio, è offerto un iter di elevata formazione che abbraccia l’intero curriculum. Le attività di alternanza scuola lavoro si svolgono partecipando a concerti, balletti, performance coreutiche e a incontri di formazione con celebri professionisti del mondo della danza. L’obiettivo è quello di offrire allo studente l’acquisizione delle competenze necessarie per affrontare sia studi universitari tradizionali (senza alcuna preclusione per la scelta del percorso da intraprendere), che quelli professionali specificamente inerenti all’indirizzo coreutico.

La conclusione dell’attività di formazione del Liceo Coreutico, consente di sostenere audizioni presso compagnie di danza nazionali ed internazionali, oltre alla possibilità di dedicarsi ad attività parallele alla danza, quali la fotografia, sartoria o scenografia teatrale, nonché a percorsi legati all’ambito del benessere, quali danzaterapia, gyrotonic o pilates.

Nel corso degli anni gli allievi usciti dal Liceo Coreutico Niccolini Palli sono stati ammessi a frequentare importanti Istituti di formazione nell’ambito della danza e dello spettacolo in Italia e all’estero, quali l’Accademia Nazionale di Danza a Roma, l’Accademia Paolo Grassi a Milano e la Codarts a Rotterdam.

L’istituto vanta prestigiose collaborazioni con enti di fama internazionale e celebri personalità del mondo della danza. Da ricordare, tra i vari ospiti del Liceo, Luciana Savignano, étoile rinomata in Italia e all’estero, che ha incontrato gli allievi della scuola portando la sua preziosa testimonianza di danzatrice.

Da anni il Liceo Coreutico collabora, nell’ambito del progetto Erasmus, con l’Accademia Codarts di Rotterdam, istituto di formazione professionale per la danza contemporanea tra i più rinomati in Europa.

Il termine delle iscrizioni è prorogato fino al 4 febbraio, come da circolare ministeriale.