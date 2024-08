Va in pensione la professoressa Cecilia Paladini

Cecilia Paladini, che ringraziamo per la disponibilità

Dal 1 settembre sarà in pensione dopo 42 anni di servizio, di cui gli ultimi 25 passati al Liceo Cecioni prima come insegnante di latino e italiano e poi come collaboratore del dirigente scolastico. La collega: "E' stata una delle colonne di questa scuola, nonché memoria storica"

“E’ stata una delle colonne di questa scuola, nonché memoria storica. Siamo felici per lei ma al tempo stesso un po’ tristi. E’ una grossa perdita, sia dal punto professionale che umano. Non sarà facile sostituirla”. A parlare è Cristina, collega stretta di Cecilia Paladini che dal 1 settembre sarà in pensione dopo 42 anni di servizio di cui gli ultimi 25 passati al Liceo Cecioni. Prima come insegnante di latino e italiano, in particolare nelle classi degli indirizzi Scientifico e Scienze Umane, e poi negli ultimi anni come collaboratore del dirigente scolastico nell’ufficio di presidenza. Paladini ha sempre partecipato alla vita della scuola spendendosi molto fuori dall’insegnamento e da persona riservata quale è preferisce limitarsi a ringraziare dirigenti, colleghi, studenti e genitori per la fiducia e la stima che le hanno dimostrato.

Condividi:

Riproduzione riservata ©