Venerdì il 2° Climate Forum “Visioni di Futuri Sostenibili”

Una giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche per contrastare i rischi dei cambiamenti climatici in atto sul nostro pianeta, come previsto dal Green Deal europeo. L'evento si svolgerà venerdì 12 maggio dalle 9.30 alle ore 13 nel giardino della Scuola primaria Campana (via Stenone,18)

L’Istituto comprensivo Micheli Bolognesi, in collaborazione con Comune di Livorno, Asa Spa, Aamps Spa, Rete europea degli Ambasciatori per il clima European Climate Pact Ambassadors, Ufficio scolastico provinciale, Cooperativa sociale Brikke Brakke e personalità di spicco del mondo scientifico e universitario, invita la cittadinanza a seguire il 2° Climate Forum “Visioni di Futuri Sostenibili”, una giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche per contrastare i rischi dei cambiamenti climatici in atto sul nostro pianeta, come previsto dal Green Deal europeo.

L’evento si svolgerà venerdì 12 maggio dalle 9.30 alle ore 13 nel giardino della Scuola primaria Campana (via Stenone 18).

Le classi potranno seguire i lavori della Tavola rotonda in collegamento online; per genitori, docenti ed altri cittadini interessati la registrazione dell’evento sarà pubblicata sul sito internet www.icmicheli-bolognesi.edu.it e sulla relativa pagina Facebook.

Il 2° Climate Forum rientra nella rosa di eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) che si svolge dall’8 al 24 maggio in tutta Italia, online e all’estero (https://2023.festivalsvilupposostenibile.it/cal/135/secondo-climate-forum-visioni-di-futurisostenibili#.ZDlMpuzONPy)

Questo il programma della giornata:

ORE 9.00: Apertura lavori

Ore 9.30-13: HACKATHON con alunni e alunne che si cimenteranno nel superare insieme delle sfide su alcuni dei principali pilastri della sostenibilità

Si sfidano negli Hackaton le classi delle Scuole Superiori di 1° grado 3A FERMI e 3E PIRELLI

Scuole Primarie: 5A e 5B CAMPANA, 4A MICHELI e 4B PUCCINI

ORE 10-13: TAVOLA ROTONDA sui seguenti argomenti:

1) IMMAGINARI MODI ECOLOGICI PER ABITARE LA TERRA

2) AFFRONTARE LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITA’ IN MODO CREATIVO E COLLABORATIVO

3) EDUCARE ALLA CREATIVITA’ PER DIVENTARE PIU’ CONNESSI E SOSTENIBILI

4) VISIONI DI FUTURO: NUOVE SFIDE

Moderano i lavori della Tavola rotonda la Dirigente scolastica Cecilia Semplici e Patrizia Bitetti docente della Scuola primaria Campana e ambasciatrice del Patto europeo per il clima.

Interventi previsti:

– prof. Gianrossano Giannini dell’Università degli studi di Trieste: Alimentazione sostenibile, ecologia etica e salutare

– prof.ssa Marilù Chiofaro dell’Università degli studi di Pisa: L’importanza di educare al pensiero scientifico

– Ilaria Pezzini docente dell’I.C. Micheli Bolognesi: Dé, io ci tengo: il contributo dei giovani all’Agenda 2030

– Patrizia Bitetti docente, attivista ambientale ed ambasciatrice del Patto europeo per il clima: Il teorema dell’oasi e le comunità idrogenetiche

Partecipano alla tavola rotonda:

– Giovanna Cepparello, assessora all’ambiente del Comune di Livorno

– Leonardo Gonnelli, Dirigente Dip. Lavori pubblici e assetto del territorio del Comune di Livorno

– Prof.ssa Tiziana Rapisarda, Ufficio scolastico provinciale

– Federico Beconi, Copperativa Brikke Brakke e referente progetto Green School

– Raffaele Alessandri, Direttore generale AAMPS

– Mirco Brilli, Direttore LOB Servizio idrico integrato

Condividi: