Venerdì sera tornano “Le notti della Biblioteca Vespucci-Colombo”

Per Le Notti della Biblioteca Vespucci-Colombo, venerdì 23 maggio, alle ore 21.00, nell’Aula Magna dell’Istituto Vespucci-Colombo, piazza Vigo, 1, si svolgerà un viaggio letterario da DANTE a FENOGLIO, incontro con Hans Honnacker. Introduce Elisa Squicciarini

Gli incontri letterari sono organizzati dalla Biblioteca dell’Istituto Vespucci – Colombo in collaborazione con Erasmo Libri.

La letteratura italiana, con le sue mille sfaccettature e complessità, si arricchisce di un nuovo contributo critico grazie alla pubblicazione del volume Da Dante a Fenoglio. Sentieri letterari ‘erranti’ , edito da Edizioni Erasmo. Il libro, di Hans Honnacker, rappresenta il compendio di quasi trent’anni di studi dedicati ad alcune delle figure più emblematiche del panorama letterario italiano.

I saggi raccolti nel volume, con l’eccezione del primo dedicato a Dante, sono inediti e testimoniano un itinerario di ricerca che, pur seguendo un tracciato preciso, non teme di inoltrarsi in percorsi meno battuti, richiamando l’immagine degli Holzwege di Martin Heidegger, ovvero quei sentieri che si addentrano nel bosco senza una direzione prestabilita, ma che si rivelano ugualmente fecondi.

Ad arricchire il volume, alcune illustrazioni realizzate da giovani ex studenti del Liceo artistico “Virgilio” di Empoli: Alessandro Lorenzo, Alessandro Giuntini, Lorenzo Santini, Saverio Terreni ed Eric Zaka. Un valore aggiunto che dimostra come l’arte visiva possa dialogare con la parola scritta, creando un ponte tra diverse forme di espressione.

Non mancano nel libro piccole “scoperte”, come la postilla su San Nicola (La vera storia di Babbo Natale) e un suggestivo poemetto in prosa dedicato alla Grecia antica, a testimonianza della poliedricità di interessi che caratterizza l’opera di Honnacker.

Hans Honnacker, è nato a Bonn nel 1966. Docente di materie letterarie, vive e lavora a Firenze. Dal 2002 al 2010 ha insegnato Traduzione-Lingua Tedesca presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Ha pubblicato vari saggi sui problemi della traduzione e sulla letteratura rinascimentale. Con lo scrittore Marco Romanelli ha curato un’edizione integrale della Divina Commedia (Società Dante Alighieri Editrice, 2007 e 2021).

Con le Edizioni Erasmo Hans Honnacker ha pubblicato: “Amore furioso: l’Ariosto e oltre. Studi di letteratura italiana da Dante a Luzi” (2016), “Dante e oltre. Studi di letteratura” (2022) e “Semplicemente Ariosto. I proemi dell’Orlando Furioso” (2024).

INFO: [email protected]

