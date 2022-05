Vespucci, 15 studenti a Rotterdam con il progetto Port-to-Port

15 studenti delle classi terze e quarte del corso di Logistica dell’IIS Vespucci-Colombo di Livorno voleranno a Rotterdam, ospiti di STC International, per due settimane di formazione sul campo

15 studenti delle classi terze e quarte del corso di Logistica dell’IIS Vespucci-Colombo di Livorno voleranno a Rotterdam, ospiti di STC International, per due settimane di formazione sul campo, in cui avranno la possibilità di incontrare compagni olandesi e vedere l’organizzazione delle attività nell’area portuale più importante d’Europa (foto Amore Bianco). Il progetto Port-to-Port, reso possibile attraverso i Fondi Sociali Europei attraverso la Regione Toscana, ha visto una stretta collaborazione fra l’Istituto Vespucci-Colombo e Provincia Livorno Sviluppo, per quanto riguarda la costruzione dell’intero percorso progettuale e con British Formazione, per quanto concerne la formazione di inglese logistico che i ragazzi hanno seguito durante questi mesi. Si è trattato di un notevole impegno extracurriculare, che i ragazzi hanno affrontato durante l’anno scolastico, in attesa di completare, con altra formazione presso STC International a Rotterdam. A presentare la conclusione del progetto – la partenza è, infatti, fissata per domenica 22 maggio – la Dirigente Francesca Barone, che ha fatto gli onori di casa, insieme a Paolo Nanni, amministratore unico di Provincia Livorno Sviluppo s.r.l. – che ha voluto sottolineare sia l’importanza della mobilità europea per i giovani, come fonte di arricchimento e confronto, sia la necessità di formazione continua del settore portuale/logistico,che richiede nuove professioni e nuove competenze. Inoltre, ha ricordato Paola Barontini dell’USP di Livorno, esperienze come queste vanno nella direzione di rafforzare i percorsi di Pcto che sono fondamentali sia per il Curriculum sia per la sua futura carriera professionale; il progetto, infatti, come ricordato anche da Mariagiovanna Lotti, di Provincia Livorno Sviluppo, terminerà con un esame, grazie al quale, agli studenti verranno riconosciute competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro. Dal canto suo l’amministratore di STC International, in collegamento Meet da Rotterdam, ha dato il benvenuto agli studenti, che erano tutti presenti alla conferenza stampa, illustrando brevemente le attività che li vedranno protagonisti nella città portuale.