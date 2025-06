Vespucci-Colombo awards, premiati progetti e studenti

di Martina Romeo

Gestione dei social media scolastici, accoglienza, sport, matematica, verde e tanto altro sono al centro dei numerosi progetti premiati durante la nuova edizione dei Vespucci-Colombo awards, svoltasi nella sede di via San Gaetano. Un’occasione di festa giunta ormai al suo quinto appuntamento, volta al riconoscimento di tutti gli studenti che si sono distinti durante questo anno scolastico. A presentare i premi, insieme ai docenti, la Dirigente Scolastica Francesca Barone Marzocchi. “Le candidature che arrivano sono sempre tante – spiega la preside – e ogni singolo candidato tornerà a casa con un premio simbolico”. Tanti i premi tra cui gli studenti hanno potuto scegliere: magliette, penne, matite, borracce, borse, tazze. Addirittura una valigia e/o chiavette usb. L’evento è stato aperto con la premiazione relativa all’Officina Didattica, un progetto nato e cresciuto nell’arco degli ultimi due/ tre anni, che continua ad allargarsi. Il premio inerente all’Officina è suddiviso in tre componenti: la prima, quella per cui è nato, ha come soggetti i laboratori di acconciature e quelli di estetica con i quali, durante l’anno, tanti ragazzi hanno lavorato; la seconda è quella realizzata quest’anno tramite la creazione, da parte delle classi del liceo artistico, del calendario 2025 del Vespucci-Colombo e la terza, invece, riguarda la biblioteca e i gruppi di lettura. Come sottolineato anche dalla Dirigente Scolastica, in un’atmosfera così festosa è sempre importante ricordare le persone che hanno lasciato il segno. Tra queste, menzione particolare è andata a Decky Fornaciari, insegnante di matematica e fisica dell’istituto scomparsa due anni fa, a cui sono state intitolate due borse di studio attivate all’IIS Vespucci-Colombo dall’Associazione di Promozione Sociale (APS) Chenonsipuopropriospiegare (www.chenonsipuopropriospiegare.it), a lei dedicata. In suo onore, anche un laboratorio di fisica nella sede principale di via Chiarini. A consegnare le due borse di studio, quest’anno andate a un ragazzo e a una ragazza di quinta, è stato Luca Falanga, insegnante di informatica dell’ITIS Galileo Galilei e marito di Decky: “Vorrei porre l’attenzione sul fatto che, nella vita, ci possono essere dei momenti molto bui e, durante gli stessi, voi potete sempre mettervi al centro per fare luce. Investite su di voi per crescere e fatelo anche tramite gli insegnamenti che qualcuno vi ha lasciato. Pensate al vostro futuro. Sognate in grande e volate alto”. Tra gli altri, premiati anche gli alunni della 4°I SSAS (Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale), che hanno lavorato, e continuano a lavorare, al progetto “Orto a scuola e sostenibilità”, ideato nel 2017 e attualmente condotto dai professori Lia Sandonnini, Eva Sagona e Lorenzo Diddi. “Di un’iniziale forma a spirale, l’orto vede piantate sia erbe aromatiche sia erbe orticole, come fragole, menta, salvia, rosmarino, origano e timo e, con il tempo, è arrivato a comprendere anche piante rustiche, selvatiche e alberi da frutto. L’orto è nato come un orto sinergico, dove ciascuna pianta aiuta l’altra a crescere, un aspetto rappresentativo del suo utilizzo principale: la realizzazione di progetti atti ad aiutare le persone più fragili. – spiega Sandonnini – Il progetto è in continua espansione. Tra le altre cose, è possibile anche notare come l’orto sia dotato di cartellini descrittivi, stile orto botanico, realizzati dagli alunni del liceo artistico. Tutto ciò permette di avere una collaborazione tra i vari indirizzi e, in altre occasioni, anche tra i diversi plessi della scuola”. “Siamo molto legati a questo orto – aggiunge poi un’alunna coinvolta nel progetto – da un ‘semplice’ orto siamo riusciti a creare davvero un bel progetto”.

Di seguito l’elenco completo delle attività e dei progetti premiati:

– Social Media Management: gruppo di redazione guidato dai docenti Prof. Gaetano Mastrorilli e Prof.ssa Elena Lorenzini, occupatosi della definizione degli articoli inerenti le attività d’Istituto e contenuti multimediali da pubblicare sui Social Media della scuola

– Escape Lab: progettazione, realizzazione e risoluzione di giochi logico-matematici

– L’erbario digitale del Colombo

– Pcto: “L’esperienza insegna”

– Accoglienza studenti Erasmus Istituto Superiore San Severiano di Cadice

– Attività di accoglienza studenti Erasmus di Strasburgo

– DANDYDays Maestri d’eleganza per le vie del centro, IX Raduno Dandy Internazionale, Arezzo (2/06/2025): le studentesse sono state coinvolte nelle attività di trucco e preparazione alla sfilata che ha avuto luogo il 2/06 nell’ambito della manifestazione

– Gruppo di Lettura “Fulvia”: per il vivo e costante interesse dimostrato all’interno del Gruppo di Lettura, le proposte innovative per la Biblioteca scolastica e il coinvolgimento degli altri compagni di classe. Ottima anche la disponibilità e la partecipazione ad eventi extrascolastici come il Festival “Demadè” e Leggermente

– Campionati Sportivi Studenteschi

– Certificazioni linguistiche (C1 in lingua inglese)

– Progetto per la realizzazione della scenografia per l’opera “Medium”

– Progetto Reset

– Gran Premio della matematica applicata e superamento turno Olimpiadi di matematica

– Progetto “La musica è di tutti”: progetto che ha incrementato le occasioni di interazione fra i pari e le opportunità di instaurare relazioni volte alla cooperazione in un’ottica inclusiva

– Realizzazione sito web con utilizzo di CMS

– Progetto “Orto a scuola e sostenibilità”

– Progetto PCTO/ Inclusione: “Meravigliosamente diversi: un can-otto salva-gente”

– Calendario 2025 Vespucci-Colombo: quest’anno il tema del calendario è stato ispirato alle locandine dei film. Realizzazione di veri e propri set fotografici seguiti dalla post-produzione delle immagini e dalla progettazione grafica delle locandine (poi impaginate nel formato del calendario)

– L’Erbario digitale del Colombo

– Open Day – Settore Tecnico / partecipazione attiva all’organizzazione e alla promozione

– Officina didattica benessere ACCONCIATURA

– Dèmadè Festival Letterario in Fortezza Vecchia – alcune alunne hanno svolto Accoglienza durante una giornata del Festival e hanno preparato ed effettuato le Interviste a due scrittori dopo aver letto il loro libro, dimostrando desiderio di mettersi in gioco, spirito di iniziativa, partecipazione attiva e capacità di lavorare in gruppo

– Scambio scuola Pacinotti di Pisa

– Finale tornei sportivi di Istituto del progetto Centro Sportivo Scolastico

– Rimun

– Primo premio alla 10° edizione concorso letterario nazionale patrocinato dall’Accademia degli Oscuri di Torrita di Siena

– Borsa di studio Decky Fornaciari

– Produzione del cortometraggio “Quando sciogli i lacci” – vincitore del terzo premio del concorso indetto da ANPPIA e premiato presso in MUSMED

