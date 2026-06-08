(1) Allegati (1) I PROGETTI PREMIATI

Vespucci-Colombo Awards, premiati studenti e studentesse

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Nel giardino dell’istituto di via San Gaetano consegnati gli attestati ai ragazzi che si sono distinti in progetti dedicati a inclusione, ambiente, sport, innovazione e cittadinanza attiva. Presentato anche “Porto 4.0”, il nuovo campus che collegherà formazione e mondo del lavoro. La dirigente: "Molto soddisfatta. Attività e progetti di grande qualità"

Inclusione, difesa ambientale, educazione civica, valenza sociale, contest fotografici, sport e tanto, tanto altro sono i pilastri su cui si basano i Vespucci-Colombo Awards presentati, come da tradizione, al termine di ogni anno scolastico agli studenti ritenuti più meritevoli nelle diverse attività e progetti previsti. Questa mattina, infatti, il giardino dell’istituto di via San Gaetano si è vestito a festa e ha visto i ragazzi protagonisti di un evento che mira a evidenziare tutto il lavoro svolto durante il corso dell’anno. Circa trenta i progetti nominati, molti di più i ragazzi coinvolti e candidati dai propri insegnanti. “Abbiamo cercato di lavorare sulla qualità, – dichiara la dirigente scolastica, Francesca Barone Marzocchi – Di avere un numero di progetti gestibile ma non elevatissimo proprio per poterli seguire tutti al meglio e riuscire a realizzarli tutti gli anni. I progetti hanno valenze diverse, alcuni sono consolidati, mentre altri sono più simbolici e rappresentativi del periodo. Oggi è un vero e proprio momento di raccolta delle diverse sedi mirato a dare visibilità agli studenti. Sono molto soddisfatta”. La dirigente scolastica, che ha presentato ciascun premio affiancata dai diversi insegnati di riferimento, ha aperto l’evento assegnando due borse di studio in memoria di Decky Fornaciari, insegnante di matematica della scuola scomparsa prematuramente. A lei è stata dedicata l’Associazione di Promozione Sociale (APS) Chenonsipuopropriospiegare (https://www.chenonsipuopropriospiegare.it/), promotrice delle borse di studio citate. Menzione particolare è stata data, inoltre, al professore Giorgio Parasole, per il quale è stato piantato un albero e a Margherita Zoltowska, a cui invece è stato intitolato il contest fotografico gestito dalla professoressa Angelica Lo Porto. “Il ricordo in questa scuola deve essere mantenuto vivo. – tiene a sottolineare Marzocchi – Studenti e insegnanti, prima di essere tali, sono persone a cui è necessario dare attenzione”. “Questo genere di occasioni stimolano molto i ragazzi. – interviene la professoressa Lo Porto – La scuola presenta tanti progetti e iniziative inclusive, sempre ben accolte da professori e studenti”. Tra i diversi progetti e attività premiate si annoverano visite guidate organizzate, la realizzazione di un giornalino matematico scientifico, un progetto in collaborazione con l’Officina Didattica, “Un orto da favola”, “Orto a scuola e sostenibilità”, collaborazioni con Guardia di Finanza e Accademia Navale, progetti musicali, il calendario 2026, camere penali, il contest fotografico in memoria di Margherita Zoltowska, progetti di digital marketing, il progetto Sole24Ore che unisce informatica e italiano, e diverse attività sportive singole e/o di gruppo. Nominati sono stati anche i circa 400 ragazzi coinvolti nella mobilità Erasmus. Da quest’anno, per la prima volta, prevista anche una mobilità in Cina per cinque studenti già selezionati. Al termine della premiazione dei ragazzi, la dirigente non ha mancato di introdurre “Porto 4.0”, un campus realizzato in via Chiarini allo scopo di dare ai ragazzi la conoscenza del porto di Livorno, donando loro una prospettiva lavorativa in più. “Si partirà dalla ricostruzione in 3D del porto di Livorno. Si tratta della realizzazione di un campus per noi, ma collegato al mondo lavorativo grazie alla partnership che l’Autorità di Sistema Portuale, il Gruppo Neri, la facoltà di Logistica dell’Università di Pisa e l’ITS di Viareggio hanno con la scuola. In particolare, l’aula magna diventerà uno spazio polifunzionale con un maxi schermo di circa 15m2 con nuove sedute. Un investimento molto importante per la scuola che si aggiunge ad altri ambienti per l’istituto e che verrà inaugurato, molto probabilmente, all’inizio del prossimo anno scolastico”. Tutti gli studenti premiati, dal primo al quinto anno, hanno ricevuto un attestato di merito.

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