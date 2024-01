Vespucci-Colombo, dal 2024/25 nuovo piano di studi sperimentale in 4 anni

Il quadro settimanale è strutturato su 34 ore settimanali, dal lunedì al venerdì con 2 rientri pomeridiani, organizzate con compresenze tra docenti (9 ore nel biennio e 7 nel triennio). La dirigente scolastica: "Un percorso più veloce, certo, ma non per questo più facile che vede coinvolti 4 partner di rilievo". Iscrizioni aperte fino al 10 febbraio

di Giulia Bellaveglia

Una progettazione per la sperimentazione dell’istituzione di una filiera formativa integrata nell’ambito tecnologico professionale. È questo quanto l’Istituto Vespucci-Colombo ha voluto presentare come nuova opportunità per gli studenti, l’unica sul territorio della provincia di Livorno, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025. Un piano di studi quadriennale con la possibilità di accedere più velocemente, ma comunque dopo il consueto esame di stato, all’istruzione tecnica superiore (Its) o all’università, ma anche di acquisire al terzo anno la qualifica regionale di operatore dei sistemi logistici. Il quadro sarà strutturato su 34 ore settimanali, dal lunedì al venerdì con 2 rientri pomeridiani, organizzate con compresenze tra docenti (9 ore nel biennio e 7 nel triennio).

Ben 4 i partner di rilievo coinvolti nella progettazione: la Fondazione Ysil di Viareggio con sede a Livorno per gli Its, l’Università di Pisa per il polo logistico di Villa Letizia e 2 aziende, una privata, la Neri Group, e una pubblica, l’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale. Tra le novità il potenziamento linguistico grazie al programma Erasmus+ e, appunto, le ore di compresenza: esempio, la storia spiegata in francese, per apprendere contemporaneamente le 2 materie. “La nostra sfida – spiega la dirigente scolastica Francesca Barone Marzocchi – è quella di voler cogliere un’ottima opportunità per gli studenti e di farlo concentrandosi sui punti di forza del territorio come, appunto, la logistica. Un percorso più veloce certo, ma non più facile, anzi molto più intenso che prevede da parte dello studente una grande determinazione e una forte motivazione a voler accedere al mondo del lavoro o dell’istruzione universitaria con 12 mesi di vantaggio. L’idea è ovviamente anche quella di ampliare, in futuro, le aziende facenti parti dell’iniziativa. Adesso l’obiettivo è riuscire a formare almeno una classe in partenza per settembre, anche se devo dire che la risposta che abbiamo avuto sembra aver suscitato grande entusiasmo”.

“Una scuola – commenta il responsabile formazione dell’AdsP del Mar Tirreno Settentrionale Claudio Capuano – che intercetta qualcosa di nuovo e coglie l’occasione per cavalcarlo. Nonostante Livorno sia una città di mare, il porto non è sentito nel dna dei livornesi, anzi è visto sempre come qualcosa di distante e sconosciuto. Per risolvere questo problema è fondamentale partire proprio dalla scuola, innalzando sui giovani le competenze relative a questo mondo”. Le iscrizioni al nuovo percorso di studi sono aperte fino al 10 febbraio.

