Vespucci-Colombo, domenica 16 ultimo Open Day in presenza e diretta streaming

Domenica 16 gennaio, dalle 10 alle 13, l'ultimo Open Day in presenza. E' necessario effettuare la prenotazione online per partecipare, oppure sarà possibile seguire l'Open Day in diretta sul canale youtube della scuola

Tre sono le sessioni di Open Day organizzate dall’istituto Vespucci-Colombo. Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione (cliccare sulla data per raggiungere il modulo): Sabato 27 novembre 2021, domenica 19 dicembre 2021 e domenica 16 gennaio 2022. Oltre allo studente o alla studentessa potrà partecipare un solo genitore/tutore, solo se munito di Green Pass. A breve saranno pubblicati sul sito e sui canali social anche i programmi delle giornate con le indicazioni organizzative delle giornate nelle varie sedi: via Chiarini/piazza Vigo/via San Gaetano.

Per l’Open Day del 16 gennaio, dalle 10 alle 13, l’istituto ha deciso di organizzare una diretta streaming dall’Aula Magna di via Chiarini, che sarà curata dalla redazione social. Tutti coloro che ancora non si fossero prenotati per partecipare o fossero impossibilitati per qualsiasi motivo, potranno ricevere le informazioni che desiderano in merito all’organizzazione e alle finalità perseguite dall’istituto, seguendo la diretta dal canale Youtube della scuola all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=d4RTjbE-HcU. Il link sarà pubblicato anche sul sito e sui canali social Facebook a Instagram del Vespucci-Colombo.