Vespucci Colombo, due disegni degli alunni regalati al questore

Due alunni, uno del Vespucci Colombo della 4B del liceo artistico ed uno della 5B liceo artistico, hanno realizzato due disegni che rappresentano il bassorilievo che sovrasta il portale del Palazzo di Giustizia con le tecniche della matita e della china

Hanno accolto l’invito del dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, Andrea Simonetti, a partecipare all’incontro fortemente voluto dal questore di Livorno Roberto Massucci, in occasione della riapertura della porta principale della questura di via della Banca.

I due disegni sono stati consegnati al questore dopo che un alunno della 5 C liceo artistico ha fatto un intervento per spiegare l’opera realizzata. Grande soddisfazione è stata espressa dalle autorità per le opere realizzate dagli studenti.