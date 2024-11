Vespucci-Colombo, incontro su Kubrick con il critico cinematografico Marzi

L'ingresso è libero e l'incontro è aperto a tutti. Verrà illustrato uno dei più ambiziosi progetti cinematografici della storia: il Napoleone di Stanley Kubrick

La Biblioteca dell’Istituto Vespucci Colombo anche per i mesi di novembre e dicembre propone gli ormai consueti incontri culturali, in collaborazione con Erasmo Libri. Giovedì 14 novembre, alle ore 18, nell’aula magna dell’Istituto, sede di Piazza Vigo, il critico cinematografico Pier Dario Marzi terrà un incontro dal titolo “Kubrick: Napoleone – Il più grande film mai realizzato”. L’ingresso è libero e l’incontro è aperto a tutti. Verrà illustrato uno dei più ambiziosi progetti cinematografici della storia: il Napoleone di Stanley Kubrick. Il grande regista americano ha inseguito per tutta la vita il sogno di mettere in scena la vita dell’imperatore e per anni ha raccolto minuziosamente ogni tipo di informazione e di documentazione per realizzare l’impresa. Dopo il successo di “2001 Odissea nello spazio”, Kubrick scrive la sceneggiatura completa del film presentandola alle major americane che non se la sentono di investire ingenti capitali in un’opera smisuratamente ambiziosa. L’incontro dunque ripercorrerà la vicenda umana e professionale di Kubrick soffermandosi sull’approfondimento della sceneggiatura originale che Steven Spielberg, in questi mesi, sta finalmente realizzando per una serie Tv. Pier Dario Marzi, docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Vallisneri di Lucca, è esperto di linguaggio del cinema. Promotore e curatore di cineforum e di incontri sul cinema, è vice presidente del Cineforum Ezechiele 25,17 di Lucca. Collabora con la rivista specializzata Cabiria e il periodico OreUndici. Ha realizzato oltre cento cortometraggi in ambito didattico e documentari vincitori di premi in diversi concorsi (tra cui “L’allenatore errante”, documentario sull’allenatore Ernst Erbstein) integrandoli con corsi di formazione sul linguaggio del cinema, la cui didattica promuove nelle scuole da più di trent’anni.

Stanley Kubrick (New York, 26 luglio 1928 – St Albans, 7 marzo 1999) regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense naturalizzato britannico, è considerato uno dei maggiori cineasti della storia del cinema. La filmografia di Kubrick, spesso costellata di capolavori, si caratterizza come un percorso geniale e innovativo che ha esplorato generi e temi diversissimi tra loro ma con un’estetica cinematografica personalissima e inconfondibile. Ha diretto in totale tredici lungometraggi ed è stato candidato per tredici volte al Premio Oscar, vincendolo solo nel 1969 per gli effetti speciali di 2001 con Odissea nello spazio. Nel 1997 gli è stato assegnato il Leone d’oro alla carriera al Festival del cinema di Venezia.

