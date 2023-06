Vespucci-Colombo insieme ai cani da salvataggio della SICS

Sesta edizione della manifestazione finale del progetto PCTO/Inclusione “Meravigliosamente diversi: un can-otto salva-gente”, voluto fortemente dalla dirigente scolastica dell’istituto “Vespucci-Colombo” di Livorno, Francesca Barone Marzocchi.

Come ormai per tradizione, gli studenti che hanno portato a termine le attività previste dal progetto, giovedì 8 giugno sulla Spiaggia dei Tre Ponti, alle 11:30, daranno dimostrazione di ciò che hanno appreso durante le lezioni e le esercitazioni tenute durante il corrente anno scolastico.

I ragazzi delle classi 3A-3I-4I SSAS, 2A AFM e 5H TUR parteciperanno alla manifestazione finale esibendosi insieme alle U.C. (unità cinofile) della SICS-Toscana (Scuola Italiana Cani Salvataggio – Sez. Toscana) in una dimostrazione che metterà in atto tutto ciò che hanno imparato durante l’anno in tema di sicurezza e soccorso in mare, avvalendosi dell’ausilio dell’amico peloso a quattro zampe.

Per l’occasione verrà gentilmente messo a disposizione degli allievi un mezzo nautico della Guarda Costiera. Giancarlo Perrotta (FISA) fornirà come sempre un pattino e una moto d’acqua contribuendo alle attività anche nella fase di addestramento.

Il progetto, che ben si inserisce in ambito scolastico ed in particolare in una scuola che accoglie l’indirizzo dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale (SSAS), ha consentito di organizzare le attività di PCTO con la SICS, un’associazione che si occupa in maniera professionale di soccorso e volontariato, promuovendo nei ragazzi la cultura della solidarietà, il desiderio ed il piacere di apportare benessere a chi ne ha bisogno. Ha promosso l’inclusione offrendo a tutti gli alunni ed in particolare a quelli più fragili, strumenti per sviluppare capacità e competenze spendibili anche nel mondo del lavoro.

Durante il percorso della durata di 32 ore totali gli alunni hanno seguito lezioni teoriche sul primo soccorso umano e veterinario, sulle norme di sicurezza in mare e sulle spiagge, sui venti, sui pericoli e la salvaguardia dell’ambiente marino.

Hanno inoltre partecipato ad esercitazioni pratiche sull’utilizzo del Dae, sulle tecniche di salvataggio in piscina, sulle tecniche propedeutiche al soccorso in elicottero con il cane (imbragatura e sollevamento al verricello), sulla conduzione del pattino a terra e in mare, sulla conduzione del cane a terra e in mare, sull’utilizzo di tutti i supporti per il salvataggio in mare quali: sup, rescue can, rescue tube.

Il complesso progetto, coordinato dalla professoressa Fiorella Lorenzetti e incentrato su attività teorico-pratiche per la sicurezza, per il soccorso in mare e per la tutela dell’ambiente e degli animali, è stato patrocinato dal Comune di Livorno e permesso dal suo Ufficio demaniale.

Un ringraziamento doveroso a D’Anna Comandante Provinciale del corpo dei VVF di Livorno la cui collaborazione è stata preziosa durante il percorso formativo dei ragazzi. Si ringrazia inoltre il Comandante C.A. dott. Gaetano Angora della Capitaneria di Porto di Livorno che a fine manifestazione darà mandato o consegnerà di persona gli attestati di partecipazione agli studenti .

Gli alunni, fortemente motivati, impegnati ed entusiasti dell’esperienza vissuta esprimono la loro gratitudine a tutte le U.C. ed agli istruttori della SICS che li hanno affiancati e assistiti nel loro percorso. Un grazie particolare va al presidente Salvo Gennaro ed all’istruttore capo Loris Roffo, persone di riferimento insostituibili della SICS Toscana.

