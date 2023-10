Vespucci-Colombo, tornano gli incontri in Biblioteca

Ripartono, giovedì 2 novembre, i tradizionali appuntamenti culturali alla biblioteca del Vespucci-Colombo, in via Chiarini, anche quest’anno sarà possibile incontrare tanti autori, partecipare a presentazioni di libri e dialogare con gli intervenuti nel ricco programma messo a punto dal biblioteam di istituto. Gli incontri saranno sempre aperti alla cittadinanza e gratuiti.

Giovedì 2 novembre alle 18, sarà la volta di Andrea Suggi che presenterà il suo nuovo saggio “La filosofia del Rinascimento. Una guida per temi” (Carocci, 2023).

Insieme all’autore interverranno il prof. Filippo Sani (Università degli Studi di Sassari) e il prof. Paolo Bussotti (Università degli Studi di Udine). Il volume tratta i nuclei centrali caratterizzanti la filosofia dell’età del Rinascimento, un’epoca tormentata da eventi storici centrali per la civiltà italiana e europea, ma anche ricca di rinnovamento in ogni ambito della vita culturale e sociale. Attraverso il pensiero critico dei principali filosofi dell’epoca si affronteranno temi come la condizione umana, la crisi religiosa, la nuova politica, la ricerca di un nuovo sapere e la filosofia della natura, raffigurando una sintesi generale di un periodo storico estremamente complesso.

Andrea Suggi, docente di Filosofia e Scienze Umane presso il Liceo F. Cecioni di Livorno, da anni studia temi e autori della filosofia del Rinascimento e dell’Età moderna; ha inoltre insegnato Storia della filosofia del Rinascimento all’Università Ca’ Foscari di Venezia ed è stato titolare presso l’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee (ILIESI) di una ricerca dedicata al lessico etico-religioso e politico di Tommaso Campanella. Le sue pubblicazioni sono dedicate soprattutto al pensiero e ai testi di Jean Bodin, Tommaso Campanella, Niccolò Machiavelli, Pietro Pomponazzi, Giambattista Vico.

