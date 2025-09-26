Vi presentiamo i 148 centisti premiati dal Comune

Nella foto principale Emma e Viola, che ringraziamo per la disponibilità, diplomate entrambe con 100 e lode al Liceo Cecioni

Nell'articolo l'elenco completo dei centisti fornito dal Comune: 49, tra cui Emma e Viola, dei 148 centisti si sono diplomati con lode

Amiche, compagne di classe, centiste con lode e ora studentesse universitarie. Parliamo di Emma, 18 anni, diplomata con 100 e lode al Liceo Cecioni indirizzo scienze umane (“mi sono iscritta al semestre filtro della laurea in medicina generale a Pisa e sogno di diventare una psichiatra”) e Viola, 19 anni, 100 e lode al Liceo Cecioni indirizzo scienze umane (“mi sono iscritta al corso di laurea in Economia aziendale a Pisa”). Emma e Viola, che ringraziamo per la disponibilità, fanno parte del gruppone dei 148 livornesi che nel 2025 si sono diplomati con il massimo dei voti all’esame di maturità: 49 di loro addirittura con la lode. Nel pomeriggio del 26 settembre, alla presenza del provveditore Cristina Grieco e dei dirigenti comunali, hanno ricevuto una pergamena quale riconoscimento per l’ottimo risultato ottenuto.

L’elenco completo dei centisti fornito dal Comune (tra parentesi la scuola di appartenenza):

Agostini Rachele Allegra (Cecioni), Amore Bianco Anna (Enriques), Anastasia Celeste (Enriques), Anguillesi Alice (Galilei), Antonelli Elisa (Galilei), Armani Gabriele (Cecioni), Artz Dalia (Galilei), Auribelli Sara (Vespucci Colombo), Bacciardi Viola (Cecioni), Baldi Giacomo (Galilei), Beconcini Livio (Cecioni), Bellucci Erica (Cappellini), Benedetti Stefano (Cappellini), Bernini Ginevra (Enriques), Bettarini Andrea (Cecioni), Betti Mattia (Cecioni), Bigioli Tommaso (Cecioni), Biliotti Chiara (Cecioni), Bindi Andrea (Cecioni), Bonasso Giulia (Enriques), Bontà Pittaluga Beatrice (Cecioni), Borra Matilde Clelia (Cecioni), Bove Francesca (Cecioni), Brau Elisabetta (Niccolini Palli), Bruni Matilde (Galilei), Buresta Filippo (Enriques), Bustone Beatrice (Niccolini Palli), Butuc Amalia (Buontalenti), Calloni Cristian (Galilei), Canzoneri Matteo (Enriques), Capobianco Simone (Galilei), Carlini Dario (Galilei), Carmassi Corrado (Galilei), Carpina Angelica Abigail (Niccolini Palli), Carrai Matilde (Enriques), Casarosa Matteo (Galilei), Catarsi Eleonora (Cecioni), Cavalieri Camilla (Cecioni), Checcacci Leandro (Enriques), Chiavaccini Anna (Enriques), Ciampi Gabriele Ferdinando (Buontalenti), Cicero Francesco (Galilei), Cigliano Elena (Cecioni), Cinelli Alice (Cecioni), Cirinei Mattia (Cecioni), Cirinnà Zoe (Galilei), Ciucci Marco (Enriques), Cocco Chiara (Enriques), Colombi Jacopo (Galilei), Congiu Enrico (Galilei), Coppola Emma (Cecioni), Corucci Creola (Niccolini Palli), Coskun Simon Dersim (Cecioni), D’Angelo Livia (Niccolini Palli), D’Alesio Antonio (Enriques), De Crescenzo Nicolò (Cecioni), Dezi Alessandro (Galilei), Diamanti Giacomo (Cecioni), Fabbri Chiara (Vespucci Colombo), Falaschi Sofia (Cecioni), Falcitelli Sofia (Cecioni), Fallani Joelle (Niccolini Palli), Falleni Niccolò (Cecioni), Farinella Sara (Niccolini Palli), Feda Costanza (Galilei), Ferrari Chiara (Cecioni), Ferrari Jacopo (Enriques), Filippi Alessia (Galilei), Fiorentino Federica (Cecioni), Fiorillo Martina (Cecioni), Freschi Clotilde (Enriques), Galia Irene (Galilei), Galoppini Federico (Galilei), Gambini Gregorio (Enriques), Garzelli Davide (Vespucci Colombo), Ghiozzi Claudia (Niccolini Palli), Giaconi Lavinia (Galilei), Giannetti Smareglia Otto (Enriques), Giolli Martina (Galilei), Giorgi Giulia (Niccolini Palli), Girotto Viola (Cecioni), Guarducci Sara (Cecioni), Gucci Giulio (Galilei), Incardona Alessia (Cecioni), Landi Angelica (Cecioni), Laviosa Mirna (Cecioni), Lemmi Martina (Galilei), Lemmi Linda (Niccolini Palli), Lombardo Veronica (Galilei), Lubrano Karishma (Niccolini Palli), Magherini Martina (Cecioni), Marchini Pietro Nicodemo (Enriques), Marrucci Chiara (Cecioni), Marzini Giulia (Cecioni), Mazzi Alessio (Cecioni), Menichetti Caterina (Galilei), Messina Claudia (Enriques), Michelazzi Aurora (Cappellini), Mihalescu Finias Joshua (Orlando), Milani Margherita (Cecioni), Musolino Luca (Enriques), Musto Aurora (Enriques), Naghmouchi Amen Allah (Cecioni), Naldini Arianna (Enriques), Nencioni Irene (Cecioni), Nerici Clelia (Niccolini Palli), Nocchi Tommaso (Galilei), Noè Valentina (Cecioni), Orlandi Filippo (Galilei), Padova Martina (Niccolini Palli), Pagni Max (Enriques), Palombo Giulio (Vespucci Colombo), Paolini Sara (Enriques), Papini Matteo (Galilei), Pedetti Giorgia (Vespucci Colombo), Perondi Lorenzo (Galilei), Pes Cecilia (Enriques), Picarelli Alessia (Cecioni), Pirone Giulio (Galilei), Pollini Caterina (Cecioni), Pozzilli Marco (Cecioni), Quaglia Christian (Vespucci Colombo), Raffalli Eva (Galilei), Razzauti Emma (Niccolini Palli), Renda Tommaso (Galilei), Romanelli Diana Cristina (Niccolini Palli), Rossi Giulia (Niccolini Palli), Russo Demetrio Mattia (Niccolini Palli), Salvadori Mirco (Galilei), Sarri Francesco (Enriques), Sarri Lorenzo (Enriques), Scali Fabrizio (Enriques), Sergi Sophia (Cecioni), Silvestri Vittorio (Cecioni), Simonetti Giacomo (Galilei), Smedile Daniele (Galilei), Sorbo Flavio (Enriques), Tan Tian (Enriques), Tani Alessia (Vespucci Colombo), Tofani Emma (Cecioni), Trambusti Aurora (Enriques), Vaccai Dario (Enriques), Vagelli Alessia (Enriques), Van Der Spek Vittoria (Enriques), Varletti Giulia (Galilei), Varriale Ludovica Zina (Enriques), Zarra Lorenzo (Niccolini Palli), Zolo Rebecca (Cecioni).

