Via al bando “La scuola per tutti”, contributi per l’anno 2022-23

L’intera procedura di richiesta di contributo deve completarsi entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 30 settembre 2022. Saranno escluse tutte le richieste pervenute tramite modalità diverse

Nell’ambito dello specifico settore di intervento “Educazione, istruzione e formazione” Fondazione Livorno ha emesso il Bando “La scuola per tutti” per le richieste di contributo relative alle seguenti aree di intervento:

Sportello di ascolto e supporto psicologico per studenti (anche in relazione al contesto familiare e al gruppo classe) che potrà essere svolto in orario scolastico ed extra-scolastico; Attività laboratoriali sia in orario scolastico che extra-scolastico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: laboratorio di ceramica, attività motorie e sportive, laboratorio musicale, laboratorio di rispetto ambientale,

Il Bando “La scuola per tutti”, che ha un plafond di € 200.000, è rivolto esclusivamente alle scuole statali del primo e secondo ciclo della Provincia di Livorno e alle scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, con sede nel territorio della Provincia di Livorno.

Ogni Istituto scolastico potrà presentare una sola richiesta di contributo. Il contributo massimo che potrà essere richiesto alla Fondazione è pari ad € 10.000.

La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente on-line, attraverso il sito della Fondazione ( www.fondazionelivorno.it) nella sezione “Bandi” (https://fondazionelivorno.it/bandi/).

La procedura telematica di richiesta di contributo è preceduta dall’accreditamento, ossia dalla registrazione on-line dell’utente. Sarà richiesto uno username e sarà generata in automatico una password (solo per il primo accesso, per cui chi si è registrato negli anni precedenti utilizzerà username e password già in suo possesso).

Ottenuto l’accreditamento, i richiedenti dovranno compilare il modulo di richiesta on-line, e inviarlo telematicamente (1° invio).

Il modulo inviato telematicamente dovrà essere poi stampato e sottoscritto in originale dal Dirigente scolastico, scansionato e trasmesso di nuovo alla Fondazione (2° invio) esclusivamente on-line, tramite il sito, sempre alla sezione “Bandi”, entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 30 settembre 2022.

Con il secondo invio la richiesta di contributo si intende perfezionata e dunque validamente inoltrata. Nel caso in cui non vengano completate entrambe le fasi, la richiesta di contributo sarà esclusa dalla valutazione di merito.

Gli uffici della Fondazione sono a disposizione per informazioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (tel. 0586-826112).

Link di accesso al bando: https://fondazionelivorno.it/bandi/

