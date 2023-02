Via Stenone, aperto il cantiere. Il sindaco: “Idea progettuale bellissima”

Foto tratte dalla pagina Fb del sindaco

Lo spazio si trasformerà in un anfiteatro adatto ad ospitare attività del quartiere e della scuola ma anche della città tra nuove alberature, emiciclo e giochi per bambini con un’area di arrampicata junior e un orologio solare

L’annuncio è stato fatto dal sindaco su Fb: “A Shangai è partito il cantiere (13 febbraio, ndr) che servirà a riqualificare via Stenone con un’idea progettuale bellissima”. Lo spazio si trasformerà in un anfiteatro così come ha spiegato in maniera particolareggiata l’architetta Matilde Bambini insieme al progettista architetto Fabrizio Mori durante la presentazione del progetto di riqualificazione. Ecco il dettaglio.

Il parco verde sarà in lieve pendio e vi si inseriranno tre gradoni segnati nel terreno da blocchi di travertino, rivolti verso uno spazio circolare, in posizione centrale rispetto agli assi di composizione della struttura residenziale che accoglie l’emiciclo. Per quanto riguarda la parte pavimentata, così come i marciapiedi adiacenti e il vialetto laterale, saranno realizzati in blocchi di calcestruzzo di colore rosso per garantire il drenaggio e richiamare i mattoni faccia vista delle scuole e determinare continuità e unicità di composizione tra i due lati della strada carrabile. Sempre con lo stesso intento l’emiciclo verrà ampliato e proteso verso la scuola determinando una riduzione della carreggiata in corrispondenza dell’attraversamento pedonale e una conseguente riduzione della velocità del traffico veicolare. Per quanto riguarda gli arredi a verde sono previste nuove alberature, oltre che ad ombreggiare alcune aree della gradinata, anche sull’area pavimentata a prosecuzione della già esistente alberatura lungo strada e sul lato scuola. Saranno piantati aceri e cipressi oltre che alberi da frutto, i quali saranno piantati

anche lungo il vialetto laterale in un’aiuola riempita di sassi di fiume e collegata a canali a fessura in acciaio inox per il filtraggio delle acque piovane. Infine saranno posizionati giochi per bambini nelle aree a verde quali sfere in vetroresina e copertura in gomma colorata e un’area di arrampicata junior con la realizzazione di una parete in pietra di altezza di circa 1 metro di su cui verranno fissate prese da arrampicata in poliuretano di piccola taglia colorate. Inoltre nel progetto prevede: un orologio solare all’interno dell’area circolare pavimentata; lettere e numeri in rilievo a comporre frasi e tabelline sul marciapiede lato scuole; disegno di un percorso di psicomotricità; disegno di foglie in resina sulla carreggiata in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

