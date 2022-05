Villa Corridi, inaugurato il Giardino delle Farfalle

I bambini della scuola primaria Villa Corridi hanno inaugurato il Giardino delle Farfalle realizzato in collaborazione con WWF Livorno e con il patrocinio del Comune

I bambini della scuola primaria Villa Corridi sono felici di inaugurare il Giardino delle Farfalle realizzato in collaborazione con WWF Livorno con il patrocinio del Comune di Livorno venerdì 20 maggio alle 10.45 nello spazio del parco più prossimo alla scuola.

Il progetto, iniziato in tempi pre-pandemici è finalmente giunto a conclusione: il Giardino delle Farfalle, progettato dalle classi del plesso, è stato potenziato da successive donazioni, è aula all’aperto per una didattica outdoor significativa e interattiva. Vengono effettuati laboratori di giardinaggio, osservazioni scientifiche e birdwatching ma più in generale il giardino delle farfalle è un richiamo alla cittadinanza attiva, alla salvaguardia dell’ambiente e alla diffusione di buone pratiche ambientali per il valore che farfalle ed api hanno nell’ ecosistema.

Inserito nel macro-progetto di plesso “Ecoplanet” che presidia i goal ambientalistici dell’Agenda 2030 è comunque uno spazio condiviso con il quartiere e la città nonché luogo di incontro per attività di continuità educativa che la scuola primaria Villa Corridi coordina con le scuole che appartengono al medesimo territorio. Saranno presenti all’inaugurazione la vicesindaca Libera Camici, l’assessora Giovanna Cepparello, il presidente del Wwf di Livorno Antonio Martelli, i bambini della scuola primaria e delle scuole dell’infanzia, i rappresentanti dei genitori e tutti gli interessati.