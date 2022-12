Villaggio di Natale alla scuola dell’infanzia Sorgenti

Il magico villaggio di Natale è stato realizzato dalle maestre della scuola assieme ai loro bambini e bambine con materiale in essere e di recupero. La scuola augura a tutti "Buone Feste"

Dopo 2 anni di chiusure emotive e fisiche dettate dalla pandemia, le maestre della scuola dell’infanzia Sorgenti con i loro bambini e bambine hanno dato vita, con materiale in essere e di recupero, al magico villaggio di Natale. La scuola ha aperto le porte ai genitori il 6 dicembre e replicherà il 7 dicembre per realizzare con i propri figli/e un decoro per abbellire gli interni della struttura. Il villaggio di Natale, da fuori, sarà visibile per tutto il periodo festivo, con grande soddisfazione da parte delle insegnanti che lo hanno realizzato. La scuola dell’infanzia Sorgenti augura alla città di Livorno e a tutti i suoi bambini “Buone Feste”.

